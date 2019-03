Ostereiermarkt in Erlangen

ERLANGEN - Obwohl es ihn bereits seit 38 Jahren gibt, ist der Internationale Erlanger Ostereiermarkt noch lange nicht in die Jahre gekommen. Am Wochenende hatte die traditionelle Veranstaltung wieder Massen in den Redoutensaal gelockt, wo 36 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland rund 4000 kleine und große Kunstwerke rund um das Ei präsentiert hatten.

Auf welch unterschiedliche Art Ostereier bemalt und verziert werden können, beeindruckte die zahlreichen Besucher des internationalen Ostereiermarkts. © Klaus-Dieter Schreiter



Ostermärkte gibt es viele, der Erlanger allerdings gehört zu den wenigen reinen Ostereiermärkten. Zudem besticht er durch seine einladende Aufmachung, die davon zeugt, das alles mit viel Liebe organisiert ist. "Wir legen sehr großen Wert auf eine schöne Dekoration mit vielen Blumen", sagt die Organisatorin Margot Zenkel-Egly, die den Markt vor 18 Jahren von der Frauenauracherin Ingeborg Tschakert übernommen hatte. Seitdem führt sie ihn mit viel Engagement und Leidenschaft, hat Freundschaften zu Eierkünstlern im In- und Ausland geschlossen.

Im altehrwürdigen Redoutensaal findet die Veranstaltung auch in einem würdigen Rahmen statt — und weil Margot Zenkel-Egly großen Wert auf ein passendes Ambiente legt, herrschte auch in diesem Jahr wieder eine frühlingshafte Atmosphäre, duftete es nach frischen Blumen, war Osterstimmung angesagt.

Eine Sonderausstellung wie in den letzten Jahren konnte in diesem Jahr zwar nicht organisiert werden, dafür aber war wieder die Osterhasenschule in der Mitte des Saales aufgebaut. Die vielfältigsten Motive und Techniken präsentierten die Künstlerinnen und Künstler auf Eiern von Hühnern, Enten, Gänsen, aber auch von Fasanen, Tauben, Puten oder Straußen. Neben mit christlichen Bildern und mit bunten Blumenmotiven bemalten kleinen Kunstwerken gab es filigran in die Schalen gefrästen Motive zu sehen, sogar alte Taufbriefe hatte eine Dame auf die Schalen aufgebracht. Vertreten waren neben einer Vielzahl künstlerischer Techniken und Finessen natürlich auch ganz traditionelle Ostereier.

