Auch in diesem Jahr häuft sich wieder der Sand auf dem Schlossplatz. Der Schlossstrand wurde am Freitagvormittag von OB Florian Janik eröffnet.

Im Untergeschoss des Kunstpalais zeigt Raphaela Vogel Installationen mit Film und Musik unter dem Titel "Gipsy King Kong". Im Erdgeschoss nehmen großformatige Bilder von Rinus Van de Velde unter dem Titel "Now I am the night of the nights" Raum ein.