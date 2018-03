Parkplatz am alten Bahnhof abgeriegelt

ERLANGEN - In der Sitzung im Februar hatte der Frauenauracher Ortsbeirat beschlossen, die Verwaltung aufzufordern mit der Bahn zu klären, ob der Parkplatz am alten Bahnhof für Lkw abgeriegelt werden kann. Knapp einen Monat später kann schon Vollzug gemeldet werden.

Sperrpfosten verhindern nun, dass Lkw auf dem Parkplatz am alten Frauenauracher Bahnhof abgestellt werden. Die Bahn hatte überraschend schnell auf Klagen reagiert. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Früher parkten die Lastwagen auf dem Parkplatz an der Kraftwerkstraße, was zu einer erheblichen Vermüllung geführt hatte. Nachdem der Platz abgeriegelt worden war, hatten sich die Trucker (wie berichtet) die Freie Fläche am alten Frauenauracher Bahnhof als Park- und Umladeplatz vorgenommen.

Das hat bei den Bürgern noch mehr Ärger verursacht, weil sich dieser Parkplatz recht nah an den Wohnblocks an der Sylvaniastraße befindet und die dortigen Anwohner den Lärm ertragen mussten. Darum hatte der Ortsbeirat Ende Februar beschlossen, die Erlanger Verwaltung möge die Bahn bitten, den Parkplatz abzuriegeln.

Das Tiefbauamt hat daraufhin laut dessen Leiter Rudolf Sperber sofort einen Brief an die Bahn geschrieben, jedoch bislang keine Antwort erhalten. Darum ist man positiv überrascht darüber, dass jetzt auf einmal Sperrpfosten an den Parkplatzzufahrten stehen, zumal die Bahn bislang niemals zuvor so schnell auf eine Bitte reagiert hatte.

Die westliche Einfahrt ist derart abgeriegelt, dass auch ein Pkw dort nicht hinein fahren kann. Auf der Ostseite neben dem alten Bahnhofsgebäude sind Pfosten gesetzt worden, die aber so weit auseinander stehen, dass größere Fahrzeuge hindurch passen würden. Die Lücken sind allerdings mit rot-weißem Flatterband geschlossen worden.

Der Erfolg ist offensichtlich, denn die große Fläche neben den Gleisen ist nun leer. Laut dem Ortsbeiratsvorsitzenden Stephan Bergler haben sich er und der CSU-Betreuungsstadtrat Jörg Volleth über eigene Kanäle sehr dafür stark gemacht, dass die Lösung so schnell wie möglich über die Bühne geht. Bergler hofft nun, dass die findigen Trucker nun nicht die nächste freie Fläche in Frauenaurach als Parkfläche einnehmen.

Denn in der Willi-Grasser-Straße sind bereits Lkw gesichtet worden, die dort entweder das Zeitfenster zum Be- und Entladen im Gewerbegebiet abwarten oder gar übernachten. Sogar der dortige Spielplatz sei schon als Toilette missbraucht worden, klagen einige Bürger.

