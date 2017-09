Parkplatz Frauenaurach ist für Lkw jetzt tabu

Nur noch von Fahrzeugen bis 2,5 Meter Höhe nutzbar — Fläche mit großen Steinquadern abgeriegelt - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Jetzt macht die Stadt ernst und riegelt den Parkplatz an der Kraftwerkstraße in Frauenaurach ab. Damit kommen die in Kriegenbrunn nach Protesten der Bürger wieder weggeräumten Felsbrocken (wir berichteten) zu neuen Ehren.

Der Parkplatz an der Kraftwerkstraße ist mit Felsbrocken abgeriegelt worden. Damit will die Stadt verhindern, dass Lkw-Fahrer dort in ihren Trucks übernachten und ihn vermüllen. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Weil Lkw-Fahrer den Parkplatz an der Kraftwerkstraße als Übernachtungslatz nutzten, und die Stadt der illegalen Müllablagerung nicht mehr Herr wurde, wird der Platz an der Einfahrt zum Gewerbepark auf dem ehemaligen Kraftwerkgelände nun abgeriegelt. Ausschließlich Fahrzeuge mit einer maximalen Höhe von 2,50 Meter werden ihn noch nutzen können, wenn alles fertig ist. Damit sei dann "das immense Müll- und Kotproblem" erledigt, meinte der Ortsbeiratsvorsitzende Stephan Bergler bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung, während der das Problem abermals besprochen worden war. Das besteht allerdings schon wesentlich länger und ist von den Bürgern bei jeder Gelegenheit thematisiert worden.

Ganz überzeugt von dieser Lösung zur Beseitigung des Müllproblems sind jedoch nicht alle Bürger. Sie haben nämlich festgestellt, dass die erheblichen Verunreinigungen auch von fahrendem Volk kommen, das dort gerne in seinen Wohnwägen übernachtet, sogar im Kanal badet und dort auch noch die Wäsche wäscht. Der Polizei seien jedoch die Hände gebunden, weil es sich bei den dort übernachtenden Menschen meist um EU-Bürger handle, wurde während der Ortsbeiratssitzung festgestellt.

Inzwischen sind die Felsbrocken am Rand des Parkplatzes dicht an dicht verlegt und die Pfosten an den beiden Einfahrten, die noch mit einer Höhenbegrenzung versehen werden sollen, stehen auch schon. Zwar parken nun keine Lkw mehr auf der Fläche, jedoch befürchten die Bürger, dass sich die Lkw-Fahrer neue Parkmöglichkeiten in Frauenaurach suchen werden. Am ehemaligen Frauenauracher Bahnhof würden nachts Lastwagen mit laufendem Kühlaggregat stehen, haben sie festgestellt. Auch entlang der Kraftwerkstraße gegenüber dem abgeriegelten Parkplatz werden bereits Lastwagen abgestellt.

Im Ortsbeirat ist man jedoch erst einmal froh darüber, dass die Stadt überhaupt etwas gegen den Dreck an der Ortseinfahrt gemacht hat. Jetzt will man beobachten wie sich die Situation weiter entwickelt und gegebenenfalls weitere Maßnahmen vorschlagen.

