Parkplatz-Frust am Erlanger Uni-Klinikum

Viele Patienten und Mitarbeiter klagen über fehlende Stellmöglichkeiten - vor 20 Minuten

ERLANGEN - Wer im Parkhaus der Uni-Kliniken in Erlangen nach 10 Uhr sein Auto unterstellen will, muss oft genug enttäuscht wieder von dannen ziehen, weil alle Plätze besetzt sind. Viele klagen über fehlende Parkmöglichkeiten - deshalb hat das Uni-Klinikum eine Befragung seiner Patienten und Besucher durchgeführt.

Häufig schon am Vormittag rappelvoll: Das Parkhaus der Uni-Kliniken an der Schwabachanlage. © Fotos: Ulrich Schuster



"Das überrascht uns nicht", sagt Prof. Heinrich Iro, Ärztlicher Direktor des Uni-Klinikums Erlangen. "Die angespannte Parkplatzsituation in der Erlanger Innenstadt und somit auch rund um das Uni-Klinikum ist uns seit langem bekannt." Das von den Uni-Kliniken im Jahr 2010 errichtete Parkhaus an der Schwabachanlage mit immerhin 380 Parkplätzen reicht bei Weitem nicht aus, um die Situation zu entspannen. "Patienten und Besucher geben uns regelmäßig Rückmeldung, dass sie verzweifelt nach einem freien Parkplatz gesucht haben", sagt Prof. Iro.

Deshalb engagiert sich das Uni-Klinikum Erlangen im Arbeitskreis zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt Erlangen und hat erst kürzlich eine groß angelegte Befragung seiner Patienten und Besucher zur Parkplatzsituation durchgeführt. "Die rund 4900 Fragebögen sind noch nicht im Detail ausgewertet, aber wir können jetzt schon sagen, dass die Parkplätze direkt am Uni-Klinikum Erlangen nicht ausreichen", sagt Ludger Kosan, stellvertretender Pflegedirektor des Uni-Klinikums Erlangen und als Mitglied des Klinikumsvorstands für diesen im VEP-Arbeitskreis.

Ist der Theaterplatz viel zu schade zum oberirdischen Parken?



"Die Stellplätze in unserem Parkhaus und die Stellplätze der Stadt, zum Beispiel in der Krankenhaus- und in der Universitätsstraße, sind schnell belegt. Dann weichen Patienten und Besucher in Seitenstraßen und angrenzende Wohngebiete aus." An Brennpunkten, beispielsweise in der Nähe von Notaufnahmen, sei folglich zunehmend das beschriebene Wildparken zu beobachten – auch an Stellen, über deren Umwidmung und Umgestaltung in ordentliche Parkplätze nachgedacht werden könne. "Die Befragung hat allerdings in der Ferien- und der vorlesungsfreien Zeit stattgefunden, bildet die Realität also nur in Teilen ab", gibt Ludger Kosan zu bedenken. "Aus diesem Grund und da wir das Thema sehr ernst nehmen, werden wir im Herbst eine zweite Befragungsrunde durchführen."

Ein Verkehrskonzept, das im Hinblick auf bauliche Entwicklungen flexibel, zeitgemäß und für die Kommune finanzierbar ist – das ist der Wunsch des Ärztlichen Direktors. "Zum einen müssen zusätzliche Parkplätze für Patienten und Besucher geschaffen werden, aber auch für unsere Mitarbeiter, die auf Grund des Schichtsystems zu ganz unterschiedlichen Tag- und Nachtzeiten ihren Dienst in Erlangen antreten", so Prof. Iro. "Zum anderen dürfen bestehende Parkmöglichkeiten in der Erlanger Innenstadt nicht aufgelöst werden, sonst ist ja nichts gewonnen."

Gerade im Gegenteil: "Wir würden die Schaffung zusätzlicher Parkplätze auf dem Erlanger Theaterplatz, beispielsweise durch den Bau einer Tiefgarage, begrüßen – zumal die Kinder- und Jugendklinik sehr in der Nähe ist", heißt es dazu von Prof. Heinrich Iro und dem Kaufmännischen Direktor des Uni-Klinikums Erlangen, Albrecht Bender. Begrüßen würde dies auch der stellvertretende Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Erlangen, Kurt Greiner.

Im Jahr 2000 hatten sich die Erlanger in einem Bürgerentscheid mit deutlicher Mehrheit gegen eine Tiefgarage im Bereich des Theaterplatzes ausgesprochen. Totzdem sieht Greiner in einer unterirdischen Parkmöglichkeit an dieser Stelle nur Vorteile - sowohl für die Gewerbetreibenden in der Altstadt, als auch für die Anwohner, das Theater und den Redoutensaal.

Eine Unterstützung von politischer Seite für ein solches Projekt ist derzeit eher unwahrscheinlich. Lediglich die FDP Erlangen könnte einem zweiten Versuch für eine Tiefgarage am Theaterplatz offen gegenüberstehen, hatte sie doch noch in ihrem Programm zur Kommunalwahl 2014 gefordert: "Darüber hinaus müssen mehr Parkplätze für Einwohner und Besucher geschaffen werden, insbesondere eine Tiefgarage am Theaterplatz. Dies wird zu einer Belebung der nördlichen Altstadt führen."

en/hör