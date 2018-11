Parkzone rund um den Erlanger Berg?

Falschparker, Langzeitparker, Pendler und Anwohnersorgen: Verwaltung sammelt Ideen für Problemgebiet - vor 36 Minuten

ERLANGEN - Jenseits von Pfingsten sind Teile des Bergkirchweihgeländes in Erlangen ein beliebter und kostenloser Parkplatz — zum Ärger der Anwohner. Nun hat die Verwaltung begonnen, sich Gedanken zur Zukunft der Straßen rund um den Bereich "An den Kellern" zu machen, um das dort zeitweise vorherrschende Parkchaos in den Griff zu bekommen.

Markierugnen sind hier kaum möglich, deshalb soll eine Parkzone kommen: Der östliche Teil „An den Kellern“. © Stefan Mößler-Rademacher



Markierugnen sind hier kaum möglich, deshalb soll eine Parkzone kommen: Der östliche Teil „An den Kellern“. Foto: Stefan Mößler-Rademacher



"Hätte es vor einer Stunde bei uns gebrannt, wäre die Feuerwehr nicht zu unserem Haus durchgekommen." Als die Anwohnerin über die Parksituation "An den Kellern" erzählt, nicken sofort viele der Anwesenden im Sitzungszimmer des Amts für Stadtentwicklung und Stadtplanung. Das Parkverhalten und die Anzahl der Fahrzeuge, die vor allem werktags hier und in angrenzenden Straßen abgestellt werden, sind vielen ein Dorn im Auge. Nicht nur Anwohnern. Auch Geschäftstreibende, die dort ihre Firma haben. Sogar Pendler, die von hier aus zur Arbeitsstelle gehen, sehen die Entwicklung als bedenklich an. Diese berichteten davon, dass morgens oft kein Parkplatz mehr zu finden sei. Gerade fehlende Parkmöglichkeiten fürs Personal des Uni-Klinikums wurden wieder angemahnt. Fazit: "Der Parkdruck wächst von Jahr zu Jahr."

Die Stadtverwaltung hat nun begonnen, sich diesem Thema anzunehmen. Eigentlich hätte das zunächst im kleineren Kreis ausschließlich mit den Anwohnern passieren sollen. Doch als Flugblätter mit dem Termin im Umlauf waren, stand fest, dass sich bereits das erste Treffen zu einer größeren Diskussionsrunde entwickeln würde. Auf denen unter Scheibenwischern befestigten Zetteln war unter anderem zu lesen: "Die Stadt Erlangen plant, die Parkplätze auf dem Berggelände gebührenpflichtig zu machen . . . Dieser Termin wurde nicht öffentlich gemacht. Wohl mit dem Hintergrund, dass es zu viele Gegenstimmen gibt."

Grund genug, für den Leiter der Verkehrsplanung, Christian Korda, und den anderen Vertretern der Stadt darauf hinzuweisen, dass es sich hier um eine Bestandsaufnahme und erste Ideen für das Gebiet An den Kellern, Schützenweg, Bergstraße, Böttigersteig, Jägerstraße, Essenbacher Straße und eventuell auch der Bayreuther Straße handelt.

Erste Idee: Eine Parkzone für diesen Bereich, in der es die Möglichkeit gibt, einen Anwohnerparkausweis bei der Stadt zu beantragen. Alle anderen müssen Parktickets ziehen, deren Preisgestaltung sich am Großparkplatz orientieren könnte. Zudem würde dieses Gebiet erstmals von der kommunalen Parküberwachung regelmäßig kontrolliert. Auf Begeisterung stieß der Vorschlag nicht, es gab bereits etliche zusätzliche Ideen, die von der Verwaltung notiert wurden. Bald soll eine nächste, große Zusammenkunft erfolgen, bevor am Ende eine Vorlage für die Stadträte entstehen kann. Denn: "Wir entscheiden hier nichts, das macht ausschließlich die Politik."

smö