Parteien im Landkreis Erlangen-Höchstadt laufen sich warm

Cem Özdemir und Stephan Weil zu Gast - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ferien, Hitze – und demnächst Landtags- und Bezirkstagswahlen. Wir haben uns bei den Parteien im Landkreis Erlangen-Höchstadt umgehört, wie sie ihre Wähler für die Wahl am 14. Oktober mobilisieren wollen.

Die SPD setzt im Wahlkampf auf persönlichen Kontakt. © Berny Meyer



Die SPD setzt im Wahlkampf auf persönlichen Kontakt. Foto: Berny Meyer



Der klassische Wahlkampf beginnt in Stadt und Landkreis sechs Wochen vor der Wahl. Dann dürfen Plakate aufgehängt werden und die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen – und dann erst machen Infostände Sinn, meinen etliche Parteivertreter, weil nur so möglichst viele Menschen erreicht werden. Darüber hinaus gehen die Parteien durchaus unterschiedliche Wege.

Bündnis 90/Die Grünen: Bei den Grünen laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren, Manfred Bachmayer, Sprecher im Landkreis ERH, ist sogar im Spanien-Urlaub auf Empfang. "Eine Auszeit ist im Wahlkampf gar nicht möglich", sagt er. Denn trotz Ferienzeit müssen die anstehenden Termine koordiniert werden. Und da haben sich die Grünen einiges vorgenommen. Mit Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag und Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl, Eike Hallitzky, Landesvorsitzender der bayerischen Grünen, und Cem Özdemir sollen Führungsfiguren der Partei in Stadt und Landkreis auftreten. Darüber hinaus setzen die Grünen auf den Haustürwahlkampf.

Freie Wähler: Die Kandidaten der Freien Wähler – für den Landkreis ist Christian Enz aus Höchstadt der Direktkandidat – sind bereits seit einem halben Jahr auf Wahlkampftour, sagt die FW-Kreisvorsitzende Irene Häusler. Große Bühnen gibt es allerdings nicht, betont sie. Die Kandidaten würden von den Ortsvereinen eingeladen und stellen sich den Gesprächen mit den Bürgern. Darauf legt man Wert, es soll keine "Fototermin-und-dann-wieder-weg"-Auftritte geben. Das seien auch keine klassischen Wahlveranstaltungen. "Wir sind ständig vor Ort und sprechen mit den Menschen über Themen, die sie bewegen", sagt Häusler. Christian Enz geht auch gerne mal von Haus zu Haus und diskutiert mit den Menschen. Wegen der Urlaubszeit machten alle Aktivitäten aber erst ab September Sinn. Los geht es dennoch schon am 24. August in Biengarten. Dann stellt sich Enz mit den Kandidaten der anderen Parteien einer Podiumsdiskussion, die vom Bauernverband veranstaltet wird. Die erste FW-Veranstaltung ist dann ein Infostand in Adelsdorf. Danach geht es bis zum 14. Oktober durch den gesamten Wahlkreis.

FDP: Der klassische Wahlkampf, wie Kreisvorsitzender Michael Dassler sagt, beginnt auch bei der FDP erst etwa sechs Wochen vor der Wahl. Dann geht es mit Plakaten und Infoständen los. In den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram hingegen ist laut Dassler die Wahl bereits jetzt ein Dauerthema. Die Aktivitäten würden sich aber mit dem Näherrücken der Wahl ebenfalls noch steigern. Die ersten Veranstaltungen beginnen dann ab Ende August. Insgesamt planen die Liberalen Auftritte von rund zehn Bundestagsabgeordneten. Mitte September ist zudem ein Wahlkampfauftritt der Bundesgeneralsekretärin Nicola Beer geplant.

SPD: Bei der SPD ist Spitzenkandidatin Alexandra Hiersemann derzeit mit Sprechstunden, aber auch auf Festen und Kirchweihen unterwegs. Da gehe es zum Teil um sehr lokale Themen, sagt der ERH-Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten, Fritz Müller. Mit Infoständen lässt sich die SPD bis etwa drei Wochen vor der Wahl Zeit, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Infoveranstaltungen gibt es hingegen schon früher – wegen der zunehmenden Zahl der Briefwähler. Die seien von Mal zu Mal früher dran mit ihrer Stimmabgabe, so Müller. Die Abgeordneten wollen ihr Infomaterial möglichst im persönlichen Gespräch an die Wählerinnen und Wähler bringen. "Die direkte Ansprache ist viel wert", so Müller. Die ersten "großen" Termine stehen bereits fest: Am 3. September ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zu Gast im Landkreis. Er trifft sich mit Alexandra Hiersemann und dem Erlanger Kandidaten Philipp Dees. Der gemeinsame Termin findet ab 14 Uhr an den Arcaden in Erlangen statt. Solche "zentralen" Termine in der Hugenottenstadt sind laut Müller dem großen und schwer zu bewerbenden Landkreis geschuldet — man trifft sich in der Mitte. Mitten in Herzogenaurach, im Ratskeller, findet hingegen der Termin ab 11. September (19 Uhr) statt – mit Hiersemann, Bürgermeister German Hacker und SPD-Landeschefin Natascha Kohnen.

CSU: Die Aktivitäten der CSU stehen im August im Zeichen von Besichtigungen, wie Sprecher Michael Zuber sagt, etwa ein Besuch von Mitgliedern und Interessierten im botanischen Garten Erlangen. Zum Ende des Monats stehen dann erste größere Veranstaltungen auf dem Programm: Am 30. August ist Landtagspräsidentin Barbara Stamm zu Gast in Uttenreuth, am 31. August besucht Gesundheitsministerin Melanie Huml die Gemeinde Eckental. Im September wird der Wahlkampf dann auch in Form von Infoständen Fahrt aufnehmen: Ende des Monats ist beispielsweise ein Stand in Herzogenaurach geplant.

Die Ortsvereine im Landkreis werden zudem punktuell mit eigenen Auftritten vertreten sein. Größere Veranstaltungen mit Gastrednern sind laut Zuber für den gesamten Landkreis vorgesehen.

AfD: Auch bei der Alternative für Deutschland laufen die Wahlkämpfe für Landtags- und Bezirkstagswahl parallel. "Wir betreiben einen Personenwahlkampf unserer zwei Landtags- und der Bezirkstagskandidaten", sagt der AfD-Kreisvorsitzende Siegfried Ermer. Die Vorbereitungen laufen bereits, Start ist Anfang September. Dann wird plakatiert und Flyer verteilt. Jedes Wochenende will man auch mit Infoständen präsent sein. Größere Veranstaltungen sind hingegen erst für die Wahlwoche geplant. Details will man aber erst Mitte September bekannt geben, so Ermer, da man fürchtet, dass "die Strategen der anderen Parteien uns das Leben schwer machen wollen".

NICOLE FORSTNER