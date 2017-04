Partnerstadt von Erlangen sagt "Nein"

Eindeutiger Entscheid beim türkischen Referendum - 17.04.2017 16:12 Uhr

ERLANGEN - Eine klare Mehrheit der Wahlberechtigten in Erlangens Partnerstadt Besiktas hat sich beim Referendum gegen die Änderung der türkischen Verfassung ausgesprochen.

Referendum Foto: Lefteris Pitarakis, AP/dpa



Laut der englischsprachigen Zeitung Daily Sabah haben im Istanbuler Stadtteil Besiktas beim Referendum 82,91 Prozent mit "Nein" und 17,09 Prozent mit "Ja" gestimmt.

Ein EN-Gespräch mit dem Erlanger Professor für Gegenwartsbezogene Orientforschung und Sprecher der Türkischen Gemeinde in der Metropolregion, Sefik Alp Bahadir, hatte in den vergangenen Tagen für Wirbel gesorgt — bis weit in die Türkei hinein.

In einem Interview mit den Erlanger Nachrichten hatte der türkische Staatsbürger, der seit mehr als 50 Jahren in Deutschland lebt, gesagt, dass er beim umstrittenen Verfassungsreferendum, das Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit noch mehr Macht ausstatten soll, mit "Ja" stimmen werde. "Das parlamentarische System hat in der Türkei nicht funktioniert", begründete der 70-Jährige seine Entscheidung

In der jüngsten Sitzung des Erlanger Stadtrats waren diese Äußerungen für FDP-Fraktionschef Lars Kittel Anlass eine Diskussion darüber anzuregen.

Vor allem dieser Satz habe ihn in dem Gespräch "entsetzt", betonte Kittel. Die aktuelle Entwicklung in der Türkei bereite ihm große Sorge, sagte Kittel. Daher wolle er wissen, ob sich auch die Stadtspitze über Bahadirs Aussagen empört habe. Eine Frage, die der FDP-Fraktionsvorsitzende an Oberbürgermeister Florian Janik richtete.

"Dem kann ich nur zustimmen", sagte der Rathauschef, auch wenn es sich grundsätzlich verbiete, Menschen pauschal zu verurteilen. Es gebe viele "bei uns" lebende Türken, aber auch Menschen in der Türkei selbst, die "Verfechter unseres demokratischen Systems" seien.

Er und die Stadtspitze hätten sich auf jeden Fall sehr über die Aussagen des Erlanger Professors gewundert.

