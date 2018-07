Party-Exzess in Erlangen: Feierwütige verwüsten Wohnhaus

Mit Spraydosen beschädigten sie das Gebäude - Auch die Briefkästen zerstört - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Zu einem Party-Exzess, wie er im Buche steht, lud ein 20-Jähriger seine Gäste in Erlangen. Die Feierwütigen richteten immensen Schaden an - unter anderem mit Spraydosen und brachialer Gewalt.

Sehr exzessiv feierte ein 20-Jähriger eine Wohnungsparty: In der Nacht von Samstag auf Sonntag lud der Gastgeber zu den Feierlichkeiten in der Hans-Geiger-Straße ein. Die Partybesucher brachten dabei verschiedene Farbspraydosen mit. Im Verlauf der Feier entschloss sich die Gesellschaft schließlich, die Spraydosen auszuprobieren - und zwar direkt in der Wohnung.

Munter besprühten die jungen Leute die gesamte Wohnung des Gastgebers. Als ihnen das als künstlerisches Betätigungsfeld nicht reichte, machten sie im Treppenhaus weiter. Mehrere Wohnungstüren fielen den Schmierereien zum Opfer. Dann ging es im Freien weiter: Als nächstes war die Außenfassade des Miethauses an der Reihe.

Briefkästen heraus gerissen

Das sprayen reichte den Vandalen jedoch nicht. Zusätzlich rissen sie die Briefkästen im Hausflur heraus. Eine Kletterpartie folgte: Die Feierwütigen kraxelten über den Balkon der Wohnung des Gastgebers eine Etage höher.

Mit "brachialer Gewalt", wie die Polizei berichtet, hebelten sie dort die Balkontüre zu einer leer stehenden Wohnung auf. Nach Angaben der Wohnbaugesellschaft beläuft sich der Sachschaden auf stattliche 10.000 €.

Der Gastgeber entschuldigte das Verhalten seiner Partygäste damit, dass seiner Meinung nach das Haus "ja bald abgerissen wird", was von der Hausverwaltung jedoch nicht bestätigt wurde.

