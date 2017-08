Party-Veranstaltung mit Potenzial für die Zukunft

"Ein Tag am See": Gelungene Premiere am Dechsendorfer Weiher - 31.07.2017 11:00 Uhr

ERLANGEN - Burak Yeter wird doch nicht gleich zu Anfang … doch, er tut´s: Der türkische DJ und Produzent jagte als erstes ein paar Takte "Tuesday" durch die Boxen. Doch sein europaweiter Top Hit aus dem vergangenen Jahr war lediglich ein immer wieder aufblinkendes Element in seinem DJ-Set am Dechsendorfer Weiher.

Unter dem Motto „Ein Tag am See“ legten diverse bekannte DJs am Festivalgelände am Dechsendorfer Weiher auf und sorgten unter den jungen Besuchern für ausgelassene Stimmung. Foto: Harald Sippel



"Ein Tag am See" nennt sich die bunt zusammengewürfelte Party-Veranstaltung, bei der neben Yeter auch ein altgedienter House-Experte wie Tom Novy, das HipHop-Duo "Roger & Schu" (bekannt von "Blumentopf") und der Fürther DJ Polique am Start waren.

Für alle war es ein Kinderspiel, die Menschen selbst bei Sonnenschein und in der Abenddämmerung zum Tanzen zu bringen.

Selbst wenn Novy anfangs irritiert schien, dass auf diesem Gelände Lautstärkebegrenzungen eingehalten werden müssen.

Die Premiere von "Tag am See" hat noch nicht die Massen nach Dechsendorf gelockt. Dennoch: Verloren kam sich hier niemand vor. Entspannt wurde am schattigen Ufer der Tag genossen, andere sprangen ab dem Nachmittag ausgelassen vor der Bühne, auf der sonst Jazzer, Weltmusiker und Klassik-Stars stehen, auf und ab.

Eine Veranstaltung mit Potenzial. Mal sehen, ob´s im kommenden Jahr eine Fortsetzung geben wird.

