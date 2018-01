Partygast spuckt Disco-Türsteher in Erlangen an

Die Polizei ermittelt gegen einen renitenten Discobesucher - vor 11 Stunden

ERLANGEN - Dieser Partygast wollte noch nicht gehen: Sonntagnacht gegen 4 Uhr wehrte sich ein 24-Jähriger vehement in einer Disco gegen das drohende Hausverbot.

Nachdem der junge Mann mit mehreren Personen auf der Tanzfläche stritt und er sich hier als Unruhestifter herauskristallisierte, wollten ihn Sicherheitsdienstmitarbeiter des Hauses verwiesen. Darüber geriet der 24-Jährige so in Rage, dass er die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mehrfach beleidigte und bedrohte. Zudem spuckte er die Türsteher wiederholt an. Den Angestellten gelang es, den renitenten Gast bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle zu bringen.

Dabei zog sich der Tatverdächtige eine leichte Schürfwunde am Kopf zu. Der junge Mann wurde zur weiteren medizinischen Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nun hat sich der Erlanger aufgrund seines unflätigen Verhaltens wegen Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich zu verantworten. Die Polizei nahm die entsprechenden Ermittlungen auf. Die Party ist für den 24-Jährigen in jedem Fall vorbei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en