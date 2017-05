Paul ist das erste Kind im neuen Erlanger Geburtshaus

Das Baby wog 3720 Gramm und bekam Schluckauf - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Erst vor zwei Wochen war Tag der offenen Tür im ersten Erlanger Geburtshaus, jetzt hat das erste Kind hier das Licht der Welt erblickt.

Erste Geburt im neuen Geburtshaus in Erlangen. Tanja Wagner, Lukas Krieger und Baby Paul aus Neunkirchen. © Eva Kettler



Am Freitag Morgen wurde der kleine Paul geboren. 3720 Gramm bringt er auf die Waage, 53 Zentimeter ist er groß. Die frischgebackenen und glücklichen Eltern Tanja Wagner und Lukas Krieger waren wenige Stunden nach der Geburt noch ganz überwältigt von dem Ereignis.

Sie waren am Donnerstag in den späten Abendstunden von Neunkirchen nach Erlangen gefahren. Dass sie ihr Kind im Geburtshaus auf die Welt bringen wollte, wusste Tanja Wagner von Anfang an.

Geburtshilfe leisteten die beiden Hebammen Johanna Huber und Elisabeth Örnek. Paul nahm den "Pressetermin" gelassen. Als er Schluckauf bekommt, beruhigt die Hebamme: "Das ist Training fürs Zwerchfell. Das braucht er."

ek