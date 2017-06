Bereits zum dritten Mal veranstalteten die Rotary Clubs in Erlangen ein Benefiz-Drachenbootrennen auf dem Main-Donau-Kanal. Jedes Drachenboot war mit 22 Teilnehmern besetzt, darunter ein Steuermann und ein "Taktgeber". Auch mehrere Hundert Zuschauer waren bei strahlendem Sonnenschein an den Kanal gekommen, um die Mannschaften anzufeuern. Der Reinerlös von 20.000 Euro geht an die Tagespflege am Martin-Luther-Platz. Das Geld soll dringende Baumaßnahmen der Einrichtung finanzieren.

Am Samstag hieß es in ganz Deutschland: "Platz nehmen an einer Tafel für Demokratie und Offenheit". Auch in Erlangen und Möhrendorf gab es dazu zwei Aktionen, bei denen die Teilnehmer ins Gespräch kommen konnten. So diskutierte in der Universitätsstadt Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens (Grüne Liste) auf dem Neustädter Kirchenplatz insbesondere mit Mitstreitern des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac. In Möhrendorf war hinter dem Rathaus ein großer Tisch mit Lebensmitteln gedeckt.