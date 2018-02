Pferde in Forth ausgebüxt

Zwei Frauen halfen beim Einfangen - vor 9 Stunden

ECKENTAL-FORTH - Am Donnerstag wurde in den frühen Morgenstunden zwei ausgebrochene Pferde im Bereich des Eckenberges in Forth gesichtet. Zwei "Pferdeflüsterinnen" halfen beim Einfangen.

Pferde entlaufen (Symbolbild) © ToMa



Eine Streife der Polizei Erlangen-Land fand die Pferde im Bereich des Forther Bahnhofs. Die scheuen und ängstlichen Tiere galoppierten schließlich vom Bahnhof in Richtung Forther Hauptstraße. Dort musste der Verkehr durch die Beamten angehalten werden.

Eine zufällig vorbeikommende junge Dame nahm sich eines der beiden Pferde an und konnte es schließlich beruhigen. Ihre Mutter kümmerte sich um das andere Pferd. Beide Tiere konnten schließlich an die Stallbesitzerin übergeben werden.