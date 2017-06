Piratenspaß ohne Ende in Erlangen

ERLANGEN - Hans (11) und Leni (9) dürfen das, wovon andere Kinder nur träumen können: mit den Fahrgeschäften auf der Bergkirchweih fahren, so oft sie wollen. Ihre Eltern sind als Schausteller am Berg, die Kinder sind dabei. Wir haben uns mit ihnen auf dem Festgelände getroffen.

„Pirates Adventure“ und andere Fahrgeschäfte: Leni und Hans dürfen mit allem fahren, so oft sie wollen. Ihre Eltern sind Schausteller und momentan auf der Erlanger Bergkirchweih. © Foto: Harald Sippel



Höflich reichen uns Hans und Leni zur Begrüßung die Hand. Und geben dann freundlich Auskunft, nachdem wir an der XXXL-Pommes-Bude Platz genommen haben. Die betreibt Lenis Familie. Pommes gibt es hier gratis. Nicht für jeden natürlich, aber für Hans und Leni.

Die Familie von Hans wiederum ist mit dem Fahrgeschäft "Pirates Adventure" am Berg. "Wir haben eine Abenteuersimulationsanlage", ergänzt Hans. Im Jahr 2005 war seine Familie damit schon mal in Erlangen. Damals war er aber noch nicht geboren. Für ihn ist es jetzt das erste Mal auf der Bergkirchweih. Dass die "Pirates Adventure" für ihn kein großes Abenteuer mehr sind, ist natürlich klar. Aber wie ist es mit all den anderen Fahrgeschäften? "Ich darf alles umsonst machen", sagt Hans. "Man muss sagen, wer man ist, und hinterher danke sagen", wirft Lenis Mutter Jenny Förster ein. Hans und Leni nicken.

Und womit fahren die Kinder am liebsten? "Ich fahr’ alles gern", sagt Hans diplomatisch. Und er fährt auch mehrmals hintereinander. Vor allem, gesteht er dann doch, beim "Voodoo Jumper" und "Hangover". Der Kick bleibt, egal wie oft er sich von dem speziellen Karussell durchwirbeln lässt oder vom höchsten transportablen "Freefall"-Turm in die Tiefe stürzt. Und schlecht wird ihm dabei jedenfalls nicht.

Den Nervenkitzel beim Hangover will auch Leni auskosten. Zusammen mit Hans. Oder mit ihrem älteren Bruder. "Mit ihm gehe ich einfach mit, wenn ich mal keine Freundinnen habe", sagt die Neunjährige. Das kann immer mal vorkommen, wenn sie in den Ferien mit ihren Eltern auf einem Rummel ist.

Momentan hat sie Pfingstferien — so wie alle anderen Kinder in Bayern auch. Denn Leni und ihre Familie wohnen bei Nürnberg, und dort geht sie auch das ganze Jahr über zur Schule. Das geht, denn ihre Eltern reisen mit ihrem Geschäft nicht durchs ganze Land, sondern bleiben überwiegend in Reichweite ihres Zuhauses.

Bei Hans sieht das ganz anders aus. Seine Stammschule ist in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen. Dort besucht er in den Wintermonaten, wenn er mit seinen Eltern nicht in Deutschland oder sogar Holland unterwegs ist, die Realschule. Wenn die Familie aber während der Sommermonate mit dem Fahrgeschäft und mit Wohnwagen von einem Rummel zum nächsten fährt, ist Hans dabei. "Da, wo ich gerade bin, gehe ich zur Schule", sagt der Elfjährige. Um die 15 Schulen kommen im Jahr zusammen.

Und außerdem hat er immer mittwochs einen Pflichttermin: eine Stunde Online-Unterricht mit seiner Bereichslehrerin aus Nordrhein-Westfalen. Außer in den Ferien. Aber in Nordrhein-Westfalen sind momentan keine Ferien. Deshalb hat Hans diese Woche auch online eine Mathe-Probe geschrieben. Und er ist jeden Tag eineinhalb Stunden lang bei der Schülerhilfe.

Janida Schneider, seine Mutter, erzählt davon, wie anstrengend es ist, all das zu organisieren, was Hans schulisch weiterbringen kann. "Aber man möchte dem Kind die bestmögliche Bildung zukommen lassen", sagt sie. Erfahrung damit hat sie schon. Das älteste ihrer drei Kinder — eine Tochter — ist 21 und hat vor ein paar Jahren das Abitur gemacht. Mit einem guten Notendurchschnitt. "Sie ist die erste, die das Abitur auf der Reise gemacht hat", sagt Schneider. Komplett online, mit zwei Anwesenheitstagen pro Monat im Berufskolleg Dortmund, wo es einen Kurs für Schausteller gibt. Neun Stunden am Tag musste sie dort absolvieren, jetzt ist sie Ansprechpartner für andere Schaustellerkinder, die Ähnliches vorhaben.

Alles nicht einfach, denn jedes Bundesland verfährt ein wenig anders, um deren Beschulung zu erleichtern. In Bayern zum Beispiel gibt es für jeden Regierungsbezirk einen Bereichslehrer. Trotzdem bleibt es schwierig. Allein schon, was die Lehrbücher betrifft. Da verwenden selbst schon innerhalb eines Ortes die Schulen verschiedene Bücher. Und je nach Bundesland wechselt der Lehrplan. "Am besten wäre ein bundeseinheitlicher Lehrplan", sagt Jenny Förster.

Ihre Kinder ins Internat zu schicken, wie manche Schausteller dies tun, wäre für sie aber keine Option. Genauso wie für Janida Schneider. Zu oft, meinen beide, würden die Kinder unter der Trennung von den Eltern leiden. "Wenn ein Kind nicht glücklich ist, kann es auch nicht lernen", sagt sie. Für Hans und Leni geht es jetzt aber erst mal gar nicht ums Lernen. Ob Ferien oder keine Ferien: Sie steuern den "Hangover" an. Und sie wissen genau, dass sie dort von den Schaustellern mit offenen Armen empfangen werden. Und dass sie dann ihren Spaß haben.

EVA KETTLER