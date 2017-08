Pizzabote beim Ware-Ausliefern in Erlangen bestohlen

Hoher Bargeldbetrag und persönliche Dokumente wurden entwendet - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Am Sonntagmittag lieferte ein Pizzabote in Erlangen seine Ware aus. Während er Pizzen an einem Anwesen übergab, wurde ihm just in diesem Moment die Geldbörse aus dem offenstehenden Lieferwagen gestohlen.

Im Geldbeutel befand sich neben persönlichen Dokumenten ein hoher Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen Unbekannt aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Wem zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich eines Pizzawagens aufgefallen sind, soll sich bitte bei der Polizei melden.

Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer (09131) 760-114 entgegen.

