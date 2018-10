Pkw-Fahrer übersah Stauende auf A 73

Stau bis Erlangen nach Auffahrunfall zwischen Forchheim und der Anschlusstelle Baiersdorf-Nord - 06.10.2018 13:49 Uhr

BAIERSDORF - Bei einem Auffahrunfall auf der A 73 zwischen den Anschlussstellen Baiersdorf-Nord und Forchheim sind am Freitag Nachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Da die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden musste, kam es zu einem langen Stau.

Wie die Verkehrspolizei Erlangen am Samstag berichtete, war dem Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Baiersdorf-Nord und Forchheim auf der A 73 bereits ein Unfall im Bereich von Forchheim vorausgegangen. Aus diesem Grund hatte sich der Verkehr zurück gestaut. Der Fahrer eines VW Golf übersah das Stauende.

Der Golf-Fahrer fuhr einer vorausfahrenden Passat-Fahrerin frontal auf. Die Beifahrerin im Golf und die Fahrerin des VW Passat wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide kamen vorsorglich ins Krankenhaus nach Forchheim.

Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Feuerwehr aus Baiersdorf unterstützte den Rettungsdienst und die Polizei bei der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge, welche beide abgeschleppt werden mussten.

Die A 73 musste für diese Arbeiten in Fahrtrichtung Bamberg für zirka 15 Minuten komplett gesperrt werden. Durch das hohe Verkehrsaufkommen bildete sich deshalb schnell ein Rückstau, der in der Spitze bis zur Anschlussstelle Erlangen-Nord reichte, also eine Länge von zirka zehn Kilometern hatte.

