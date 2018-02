Pkw kollidierte mit Lkw bei Heroldsberg

Zwei Personen leicht verletzt - Starke Verkehrsbehinderungen - vor 2 Stunden

HEROLDSBERG - Am Freitagnachmittag hat sich auf der B2 in Fahrtrichtung Eckental ein Unfall ereignet, der für starke Verkehrsbehinderungen sorgte.

Das Wendemanöver eines Lkw führte zu einem Unfall nahe Heroldsberg. © News5/Grundmann



Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer wollte an der vierspurig ausgebauten Bundesstraße unerlaubt wenden, um in Richtung Süden zurück zu fahren. In einem vermeintlich günstigen Moment schlug er nach links ein, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten.

Ein 75-jähriger Nürnberger war mit seinem Pkw just in diesem Moment dabei, einen anderen Laster zu überholen und befuhr den linken Fahrstreifen. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Lkw. Während diesem vorne links der Scheinwerfer abgerissen wurde, wurde die vordere rechte Front des Pkw komplett zerstört. Etliche Trümmer waren auf der Fahrbahn verteilt.

Der Pkw musste als Totalschaden abgeschleppt werden, der Lkw war noch fahrbereit. Der Nürnberger, der seine Enkelin mit im Auto hatte, wurden leicht verletzt und vorsorglich durch das BRK in ein Nürnberger Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im Wert von mindestens 10.000 Euro.

Die Feuerwehr Heroldsberg übernahm die Straßensperrung und Verkehrslenkung. Ebenso säuberte sie die Unfallstelle.

