Plastikeimer mit Zigarettenkippen fängt Feuer

Feuerwehr und Polizei rücken in Erlangen um kurz nach Mitternacht aus - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Weil sich wohl Zigarettenkippen in einem Mülleimer aus Plastik entzündet haben, entstand in einer Wohnung in Erlangen Bruck ein kleiner Brand. Eine Frau verletzte sich dabei leicht.

Eine 53-Jährige schläft abends in ihrer Wohnung auf der Couch ein. Dann entzündet sich ein Kunststoffeimer im Wohnzimmer, darin: gebrauchte Zigarettenkippen. Der Eimer beginnt zu brennen, da bemerkt die Frau das entstehende Feuer.

So, vermuten die Einsatzkräfte nach ersten Erkenntnissen, könnte es zu dem Brand gekommen sein. Am Mittwoch um kurz nach Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei dann wegen eines mitgeteilten Brandes in einem Hochhaus im Stadtteil Bruck alarmiert.

Die Rettungskräfte brachten die Frau, die sich leicht verletzte, im Nachgang mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Schaden innerhalb der Wohnung in Grenzen halten. Es wurden lediglich der Fußboden sowie die Zimmerdecke in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Im Gebäude wurden durch den Brand keinen weiteren Personen verletzt. Die Polizei Erlangen hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

