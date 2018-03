Platz für Kinder im Erlanger Süden

Neue Spielplätze für Röthelheim/Rathenau - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Stadtteilbeiratssitzung für den Erlanger Süden ist auch umfangreich über die Spielplatzsituation berichtet worden. Die Kinder dort dürfen sich über etliche neu geplante Spielmöglichkeiten freuen.

Die Stadt setzt alles daran, den Spielplatz an der Komotauer Straße dauerhaft zu erhalten. 440 000 Euro will sie bis 2019 für die Aufwertung ausgeben. Die Lagerfläche (hinten links) wird aufgegeben und soll Spielplatzfläche werden. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Einen Kinderstadtplan für das Gebiet Röthelheim/Rathenau hatten die Kinder gemeinsam mit einem Beratungszentrum und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Spielplatzbüro der Stadt entwickelt (wir berichteten). Nun macht sich die Stadt daran, die darin formulierten Wünsche soweit es geht umzusetzen.

Es gebe etliche nicht öffentliche Spielflächen, doch auf die habe die Stadt keinen Zugriff, erläuterte der Chef der Abteilung Kinder- und Jugendkultur, Dietmar Radde, bei der Sitzung des Stadtteilbeirats Süd. Außerdem würden 21 bestehende Sandkästen "mehr für die Katze" sein als für Kinder, meinte er.

Darum haben sich die Spielplatzplaner fünf Areale hergenommen, die sie aufwerten und öffentlich zugänglich machen möchten. Im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Südwest" soll der Röthelheimgraben "aufgeweitet" und für die Kinder bespielbar werden. Aus den Flächen im Bereich des Ohmplatzes zwischen Nürnberger- und Sudetenstraße ist gar ein Mehr-Generationen-Parcours geplant, und auch den Schulhof der Rückert-Schule möchte das Spielplatzbüro außerhalb der Schulzeit als Spielfläche öffnen.

Zudem soll versucht werden, die vielen geschlossenen Areale, wie das Sportgelände der Universität und der Siemens AG, für die Allgemeinheit zu öffnen. Das sei zwar nicht ganz einfach, jedoch sei das Ansinnen nicht aussichtslos, meinte Radde.

Besonders im Fokus steht der Spielplatz an der Komotauer Straße. Über den wird bereits seit langem diskutiert, weil befürchtet wird, er könne einem Bauprojekt des Staatlichen Bauamts zum Opfer fallen. Denn die Fläche gehört dem Freistaat und eben nicht der Stadt.

Radde bekräftige jedoch, dass die Spielplatzfläche nicht beeinträchtigt werde, weil das Bauamt die Planungen nun überarbeitet habe und dort nur noch drei anstatt der ursprünglich vier geplanten Häuser baue. Zudem verriet er, dass die Stadt mit dem Freistaat bereits über den Kauf der Fläche verhandelt.

Außerdem würde das Amt für Stadtgrün eine Lagerfläche am Rand des Spielplatzes aufgeben, so dass das Spielplatzareal sogar noch vergrößert werde. "Die Stadt setzt alles daran, dass die Fläche dauerhaft erhalten bleibt", sagte Radde. 440 000 Euro wolle man bis 2019 für die Aufwertung ausgeben. Was dort dann realisiert wird soll anhand einer Konzeptstudie mit den Kindern gemeinsam erarbeitet werden.

Ein weiteres konkretes Projekt sei die Theodor-Heuss-Anlage an der Ecke Breslauer-/Stettiner Straße. Dort müssten zwar einige Spielgeräte aus Sicherheitsgründen zurück gebaut werden, im nächsten Jahr werde der Platz jedoch überplant, um das dann in 2020 im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses "vielleicht umzusetzen". Auch die ehemalige Fahrbahn der B4 neben der Südkreuzung hat die Abteilung Kinder- und Jugendkultur als Freizeitfläche im Auge. Dort werde ohnehin schon Sport und Fitness getrieben, das könne man noch ausbauen, meint Dietmar Radde.

KLAUS-DIETER SCHREITER