Poetenfest: Trotz Hitze mehr als 12.000 Besucher

Der Literatursommer im Schlossgarten - im wahrsten Sinne des Wortes - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Sonntag ging das Erlanger Poetenfest rund um den Schlossgarten zu Ende. Trotz der Hitze mit über 30 Grad, kamen mehr als 12.000 Besucher und genossen sie literarischen Werke. Zeitgenössische Themen wie Migration und Europa waren dieses Jahr im Mittelpunkt.

Mehr als 12.000 Literaturinteressierte besuchten das Poetenfest. © Ralf Rödel



Trotz tropisch heißer Temperaturen am Wochenende haben das Poetenfest in Erlangen wieder mehr als 12.000 Menschen besucht. Das teilte das Kulturamt der Stadt am Montag mit. Prägende Themen seien in diesem Jahr Migration, kulturelle Vielfalt und die Zukunft Europas gewesen.

Der deutsch-bulgarische Schriftsteller und Verleger Ilija Trojanow ("Der Weltensammler") erzählte im "Autorenporträt" von seiner Flucht als Kind aus Bulgarien. Die Erstaufnahmeeinrichtung im mittelfränkischen Zirndorf sei damals seine erste Station gewesen.

Bei den Lesenachmittagen im Schlossgarten lasen viele Autoren aus ihren neuen Büchern vor - etwa die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo, die für den deutschen Buchpreis nominierte Katja Lange-Müller und die niederländische Bestseller-Autorin Connie Palmen.

Auf einem eigenen Podium lasen in Erlangen lebende Geflüchtete Lyrik aus ihrer Heimat auf Arabisch, Kurdisch, Farsi und Ukrainisch. Das Poetenfest gilt als wichtigstes deutsches Literaturfestival vor der Frankfurter Buchmesse.

