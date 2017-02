PoliTalk in Erlangen: Wie wichtig ist uns Sport?

MdB Stefan Müller diskutierte mit vier Gästen im Redoutensaal - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Was ist Sport wert? Diese Frage diskutierte MdB Stefan Müller mit BMX-Fahrerin Nadja Pries, Ralph Koczwara, Vizepräsident des HC Erlangen e.V., dem Sportverbands-Vorsitzenden Matthias Thurek und Felix Walchshöfer, Leiter des Triathlon-Events Challenge Roth. Dabei gab es auch eine Überraschung.

PoliTalk im Redoutensaal in Erlangen: Ralph Koczwara, Nadja Pries, Stefan Müller, Felix Walchshöfer und Matthias Thurek (v. li.). © Katharina Tontsch



Leistungssport in Deutschland zu betreiben, ist eine wahre Herausforderung. Und damit ist nicht der Konkurrenzkampf innerhalb der eigenen Disziplin gemeint, sondern das Leben drumherum. Die Erlanger BMX-Fahrerin Nadja Pries weiß das aus eigener Erfahrung. Und wenn sie es schildert, blickt sie in ungläubige Gesichter. So auch beim PoliTalk von Stefan Müller.

Der Wahlkreisabgeordnete sprach mit seinen Gästen über den Stellenwert des Leistungssports in der Gesellschaft. Hört man Nadja Pries zu, scheint es damit nicht allzu weit her zu sein. „Die Unterstützung ist schwierig. Ich erhalte 200 Euro Sportförderung im Monat, hinzu kommt ein Stipendium, weil ich studiere.“ Ralph Koczwara wollte das nicht glauben: „Ich dachte, wenn man bei Olympia war, bekommt man ausreichend Unterstützung.“

Doch nicht nur das stimmte Müllers Gäste nachdenklich. „Bis man so gut ist, dass man überhaupt gefördert wird, müssen die Eltern viel investieren“, sagte Thurek. Zudem müsse die Infrastruktur stimmen, damit Sport auf Spitzenniveau möglich ist. Ein Beispiel sei der HC Erlangen und seine Nachwuchsteams. „Der HCE hat sich entwickelt. Doch hier kann er sich nicht weiterentwickelt, weil Infrastruktur fehlt“, sagte Thurek. „Da blutet mir das Herz.“

Nichts geht ohne Ehrenamtliche in den Vereinen. „Das Wir-Gefühl ist entscheidend“, sagte Walchshöfer. Sein Challenge Roth lebt von den mehr als 7000 Freiwilligen, die während des Triathlons mithelfen. Dass das so gut klappt, seit „eine Frage des Respekts“. Der Organisator dankt den Freiwilligen und es gibt ein Helfer-Fest. Der Event-Charakter ist eben auch Teil des Sports. „Vereine müssen sich auch neu erfinden und die Leute aus ihrer Comfort-Zone holen“, sagte Thurek.

Für Nadja Pries hingegen geht es ums Wesentliche: Die Spitzensportförderung wird neu aufgeteilt. Nur ein bis zwei BMX-Fahrer bekommen künftig Unterstützung.

Bald entscheidet sich, ob Pries dazu gehört. Wenn nicht, und das kam dann doch überraschend beim PoliTalk, gibt es für sie nun Alternativen: Koczwara und Walchshöfer versprachen beide, der BMX-Fahrerin zu helfen, sollte ihre Förderung wegfallen. Warum? Sie waren schlichtweg begeistert von dieser ehrgeizigen Sportlerin.

KATHARINA TONTSCH