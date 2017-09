Politiker auf Wahlkampftour in Erlangen

ERLANGEN - Jetzt ist Wahlkampf: Das zeigen die anstehenden Besuche einiger Bundespolitiker in Erlangen und im Landkreis. Die EN haben die wichtigsten Termine zusammengefasst.

Angela Merkel war schon da, andere Politiker werden vor der Bundestagswahl folgen. Foto: Anestis Aslanidis



Der große Unions-Wahlkampfauftritt in Erlangen ist mit Kanzlerin Angela Merkel vorbei, da folgen bereits die nächsten Veranstaltungen der anderen Parteien im Wahlkreis Erlangen 242. Dazu zählt die Stadt Erlangen als auch der Landkreis Erlangen-Höchststadt.

So kommt der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Cem Özdemir, am Samstag, 2. September, um 14 Uhr, zur Veranstaltung in den Biergarten am Röthelheim (Am Röthelheim 40). Özdemir, der gemeinsam mit Katrin Göring-Eckardt das Spitzenkandidaten-Team der Grünen bildet, trifft bei seinem Besuch in Erlangen auf den örtlichen Bundestagskandidaten und früheren Erlanger Stadtrat, Helmut Wening.

Die MLPD lädt am selben Tag zwischen 14 und 17 Uhr zu einer Kundgebung auf den Beþiktaþplatz.

Public Viewing mit der SPD

Einen Tag später am Sonntag, 3. September, lädt die SPD ab 20 Uhr zusammen mit der Bundestagsabgeordneten und erneuten Kandidatin, Martina Stamm-Fibich, die Öffentlichkeit zum Public Viewing des Kanzlerduells Angela Merkel (CDU) gegen Herausforderer Martin Schulz (SPD) in den IG-Metall-Saal (Friedrichstraße 7). Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, kommt außerdem (gemeinsam mit Stamm-Fibich) am Montag, 18. September, um 16.45 Uhr, in den Ratskeller nach Herzogenaurach (Marktplatz 11).

Die Linke lädt alle Interessierten am Donnerstag, 14. September, zwischen 15 und 17 Uhr, zu einer Veranstaltung auf den Hugenottenplatz: Gast ist dort Katja Kipping, die mit Bernd Riexinger Parteivorsitzende ist. Der örtliche Direktkandidat Anton Salzbrunn, der seit 2014 für die Erlanger Linie (Erli) im Stadtrat sitzt, stellt sich bei dieser Info-Veranstaltung mit Kipping auch den Fragen der Besucher.

