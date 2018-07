Polizei beendete Musikveranstaltung in Erlangen-Bruck

Laute Klänge bis nach Mitternacht empörten Anwohner - vor 34 Minuten

ERLANGEN - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine Musikveranstaltung unter freiem Himmel in Bruck von der Polizei beendet worden.

Die Veranstaltung fand an der Freizeitanlage am Radverbindungsweg nach Eltersdorf statt. Um 1 Uhr hätte der Platz geräumt sein müssen. Als kurz vor und nach Mitternacht mehrere Anrufe bei der Polizei eingingen, weil die Musik sehr laut war, unterzogen Polizisten den Platz einer Kontrolle. Kurz vor 1 Uhr trafen sie auf dem Areal noch circa 100 Personen an. Die Musikdarbietung, die ab 23 Uhr leiser hätte sein müssen, war sowohl im Ortsteil Bruck als auch in Eltersdorf gut hörbar. Auf Anweisung der Beamten beendete der Veranstalter das Konzert und baute die Musikanlage ab. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

