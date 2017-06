Polizei-Bilanz: Bergkirchweih "friedlicher" als im Vorjahr

Zwei Unfälle, aber weniger Diebstähle und Schlägereien - vor 43 Minuten

ERLANGEN - Im Fazit blickt die Polizei auf einen friedlichen Verlauf der Bergkirchweih während des Pfingstwochenendes zurück. Sowohl die Anzahl der gemeldeten Taschen- und Handtaschendiebstähle als auch die registrierten Körperverletzungsdelikte liegen deutlich unter dem Vorjahresniveau. Bei zwei Unfällen wurden drei Personen verletzt.

Am Pfingstwochenende war viel los auf der Erlanger Bergkirchweih. Die Polizei lobte den insgesamt friedlichen Festverlauf. © Harald Sippel



Am Pfingstwochenende war viel los auf der Erlanger Bergkirchweih. Die Polizei lobte den insgesamt friedlichen Festverlauf. Foto: Harald Sippel



Erhebliche Verbrennungen erlitten zwei Beschäftigte eines Imbissstandes, als einer von ihnen versehentlich einen Eimer mit heißem Fett verschüttete. Eine Frau wurde von einem zusammenbrechenden Biertisch am Hinterkopf getroffen und musste vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden.

Am Samstag beschäftigte gegen Bergende eine 26-jährige Festbesucherin die Einsatzkräfte. Als sie ein Hausverbot, das gegen sie ausgesprochen wurde, nicht akzeptieren wollte, wurden Polizisten hinzugezogen. Auch hier war die Frau nicht einsichtig. Zuerst beschimpfte sie die Beamten, dann biss sie einen Polizisten in den Finger. Letztlich wurde sie in eine Klinik eingeliefert und erhielt außerdem ein Betretungsverbot für die Bergkirchweih.

Insgesamt neun Körperverletzungsdelikte mussten die Einsatzkräfte am Pfingstwochenende aufnehmen. So schlug im Bereich der Fahrgeschäfte ein leicht alkoholisierter 16-Jähriger einem Gleichaltrigen mit der Faust ins Gesicht. Ein junger Mann verhielt sich im Bereich der Hauptstraße nicht besser. Er schlug auf dem Nachhauseweg einem Festbesucher aus München unvermittelt ins Gesicht. Der Angreifer hatte 2,44 Promille.

Auch beim Nachfeiern in der Innenstadt kam es kurz vor 23 Uhr zu einem Vorfall. Zwei junge Frauen stritten sich an der Hauptstraße, woraufhin die jüngere der beiden mit einem Tierabwehrspray ihrer Kontrahentin ins Gesicht sprühte. Die Angreiferin flüchtete, konnte aber von der Polizei festgenommen werden.

+++ Aktuelle Infos zur Bergkirchweih auch im Live-Blog +++

Betrunkene Radfahrer

Mit erhöhten Alkoholwerten wurden außerdem etliche Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei ihnen wurden Werte bis 1,96 Promille gemessen. Ein 23-Jähriger wurde mit 1,8 Promille am Steuer eines Autos erwischt. Er stand darüberhinaus auch noch unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

In der Innenstadt wurden vier Männer bei Sachbeschädigungen beobachtet. In der Palmsanlage trat ein alkoholisierter (1,6 Promille) junger Mann den Außenspiegel eines Autos ab. Mit 2,48 Promille schlug ein Festbesucher aus Paderborn mit einem Maßkrug gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen.

Den richtigen Umgang mit dem Alkohol fanden aber neben den Erwachsenen auch Minderjährige nicht. Dabei fielen zwei Fälle besonders krass auf. Ein 15-Jähriger wurde mit Verdacht auf eine Alkoholvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Ein 14-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen und seinen Eltern überstellt.I

Ein 22-Jähriger wurde festgenommen, nachdem er mehrere Frauen unsittlich begrapschte hatte. Insgesamt kam es zu fünf ähnlichen Übergriffen auf Frauen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ek