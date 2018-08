Polizei bringt Geldbörse vorbei - und findet Drogen

Den Beamten kam beim Öffnen der Haustür starker Marihuanageruch entgegen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Pech für einen 22-jährigen Erlanger am Dienstagabend: Als Polizisten den Geldbeutel des Mannes in einem Pkw fanden, brachten sie ihm das wertvolle Stück netterweise an seinem Wohnort vorbei. Allerdings schlug den Beamten gleich an der Haustür starker Marihuanageruch entgegen.

Eine Streife der Polizei bemerkte gegen 18 Uhr im Stadtosten ein Auto mit heruntergelassener Scheibe. Der geparkte Pkw war unbesetzt, im Innenraum lag offen die Geldbörse des Fahrzeugbesitzers. Die Beamten nahmen den Geldbeutel an sich und fuhren zur Adresse des Halters.

Die Freude über den übergebenen Geldbeutel war bei dem 22-Jährigen jedoch nur von kurzer Dauer. Beim Öffnen der Wohnungstür schlug den Beamten starker Marihuanageruch entgegen. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung des Anwesens fanden die Beamten Kleinstmengen von Rauschgift sowie dazugehörige Drogenutensilien. Die Polizisten mussten gegen den Mann nun ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz einleiten.

