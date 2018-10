Polizei-Einsatz in Erlangen: Leiche in der Schwabach entdeckt

Ermittler haben bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Sonntagmorgen wurde in der Schwabach in Erlangen eine Leiche entdeckt. Ein Tötungsdelikt ist indes auszuschließen, sagt die Polizei. Doch geklärt ist der Fall noch nicht.

"Wir haben keine Hinweise auf Fremdeinwirkung", sagte ein Polizeibeamter auf Nachfrage der Erlanger Nachrichten. Am Sonntagnachmittag gingen die Ermittler daher von einem Unfall oder einem Suizid aus. Die Leiche wurde gegen zehn Uhr in der Nähe des Bürgermeisterstegs in der Schwabach entdeckt, es handelte sich dabei um eine ältere Frau, sagte der Erlanger Polizist.

Noch ist nicht völlig geklärt, seit wann genau die Tote im Wasser gelegen hatte. "Es kann nicht allzu lange gewesen sein, höchstwahrscheinlich ist es irgendwann im Lauf der Nacht passiert", so der Beamte weiter.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über mögliche Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

