Polizei ermittelt: Gastro-Panne beim Schlossgartenfest

ERLANGEN - Lange Wartezeiten auf Essens- und Getränkebestellungen an den Tischen und an den Ständen sorgte bei den Besuchern des Schlossgartenfests für massive Verärgerung. Nun ermittelt sogar die Polizei.

Festlich gedeckt waren die Tische im Bereich vor der Orangerie. Dort sollten die Gäste des Schlossgartenfests eigentlich bedient werden — doch auf Essens- und Getränke-Bestellungen musste man an diesem Abend lange, lange warten. Das sorgte für Empörung. © Torsten Hanspach



"Das sind unsere neuen Gastronomen. Wenn sie Lob haben, können sie sich gerne an mich wenden. Bei Beschwerden bitte an die beiden Herren." Uni-Präsident Joachim Hornegger hatte bei der Begrüßung der Gäste noch gescherzt. Doch schon eine Stunde später war er Ansprechpartner für viele Gäste des Schlossgartenfests der FAU, die sich über die Wartezeiten bei Tisch-Bestellungen und an den Ständen beschwerten. Was war die Ursache für diese Panne?

Marcus Müller aus Veilbronn, der zusammen mit Geschäftspartner Peter Hübschmann aus Ebermannstadt erstmals fürs Gastro-Konzept der verantwortlich zeichnete, spricht von "Manipulation", die bereits bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Ein Kabel sei durchtrennt worden so dass das elektronische Bestellsystem ausfiel. Außerdem wurde während des Abends die Stromversorgung dreimal unterbrochen. "Wir haben erst nach einer halben Stunde bemerkt, dass keine Bestell-Bons ankamen." Die Folge war eine regelrechte "Kettenreaktion". "Bei einer Veranstaltung in dieser Größenordnung ist das nicht aufzuholen." Zudem räumt Müller weitere Fehler bei seinem Team und bei Betrieben, die als Partner vor Ort waren, ein. "An diesem Abend hätte ich heulen können", gesteht Müller. Doch schon während der Pannenserie war es ihm wichtig, sich nicht zu verstecken. "Ich bin von Tisch zu Tisch gegangen, um mich zu entschuldigen."

Mit der Universität gab es bereits ein Krisengespräch. Ein weiteres Treffen folgt. "Wenn die Uni mir eine zweite Chance gibt, würde ich im nächsten Jahr wieder am Start sein", erklärt Müller und ergänzt: "Wir sind gerade dabei zu analysieren, was alles falsch gelaufen ist, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich habe viele Ideen, was wir besser machen können." Schließlich habe er über die Jahre viele Großveranstaltungen mit mehreren Tausend Besuchern gemeistert.

Noch macht die Universität keine Aussage zur Zukunft von Müller und Hübschmann als Gastronomie-Partner beim Schlossgartenfest. Schließlich ist man derzeit noch damit beschäftigt, die Wogen der Empörung bei den Besuchern zu glätten. Präsident Hornegger hat sich in einer Rund-Mail "für die unvorhersehbaren Unannehmlichkeiten in der Gastronomie" entschuldigt. Und ergänzt: "Ich hoffe jedoch sehr, dass Ihr Eindruck unseres Festes dennoch ein positiver ist (und bleibt) und ich Sie auch im kommenden Jahr wieder im Erlanger Schlossgarten begrüßen kann."

