Polizei erwischt mutmaßlichen Tankstellendieb

Zeuge bemerkte Einbruch in Erlangen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am frühen Samstagmorgen brach ein Mann in eine Tankstelle in Bruck ein. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Passant gegen 4.30 Uhr ein lautes Geräusch aus einer Tankstelle in der Bunsenstraße. Als er kurz darauf einen Mann sah, der sich schnellen Schrittes von der Tankstelle entfernte, verständigte er die Polizei und teilte die Fluchtrichtung mit. Daraufhin wurde eine Fahndung eingeleitet, bei der die Polizisten einen Tatverdächtigen unweit des Tatorts festnahmen.

Der 22-Jährige führte Zigaretten und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro mit sich.

Diese hatte er offenbar aus der Tankstelle entwendet, zu der er sich über ein Fenster Zugang verschafft hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

