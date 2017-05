Polizei in Erlangen hofft auf Videoaufnahmen

Nach versuchtem Raubüberfall auf Lottoannahmestelle _ Hinweise erbeten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Nach dem versuchten schweren Raubüberfall auf ein Lottogeschäft in der Innenstadt hofft die Polizei auf die Auswertung von Videoaufnahmen.

Symbolbild



Noch sei das Bildmaterial nicht vollständig gesichtet, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Anfrage. Die Aufzeichnungs-Anlagen waren rund um den Tatort im Stadtzentrum platziert gewesen.

Die Fahndung, bei der neben vielen uniformierten Kräften auch etliche in Zivil beteiligt waren, habe bislang keinen Erfolg gebracht. Auch die Hinweise aus den anliegenden Geschäften seien, so die Polizeisprecherin, "nicht gewinnbringend" gewesen. Daher lief die Suche nach dem Unbekannten weiter auf Hochtouren.

Der Mann selbst konnte durch eine Zeugenaussage nun genauer beschrieben werden: Der junge schlanke bis hagere Mann mit "kindlichem Aussehen" ist 1,85 bis 1,90 Meter groß. Zum Zeitpunkt des versuchten schweren Raubüberfalls war der Täter dunkel gekleidet, zudem trug er eine Baseballkappe.

Die Polizei bittet jeden, der am Dienstagnachmittag etwas Auffälliges gesehen hat, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen: unter der Rufnummer (0911) 2112 33 33.

Wie berichtet, hatte ein bislang Unbekannter am Dienstagnachmittag versucht, in der Südlichen Stadtmauerstraße einen Lottoladen auszurauben. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter das Geschäft um 15.20 Uhr und forderte mit einer Pistole die Herausgabe von Geld. Der Betreiber des Ladens kam dem nicht nach, so dass der Täter selbst in die Kasse griff, aber nichts erbeutete und flüchtete.

