Polizei stoppt Autorennen: "PS-Gladiatoren" auf A3

Beamte halten Raser bei Erlangen auf - Zweiter Fahrer flüchtet - vor 56 Minuten

ERLANGEN - Mitten auf der Autobahn lieferten sich zwei Briten mit ihren PS-starken Autos ein rücksichtsloses Rennen. Zwischen Höchstadt und Erlangen spielten sich laut Polizei Szenen wie aus einem Videospiel ab.

Mit seinem PS-starken VW Golf R lieferte sich ein 29-jährige Brite am Mittwoch um kurz vor 7 Uhr auf der A3 in Richtung Regensburg ein Rennen mit einem Sportwagen-Fahrer. Sein Kontrahent fuhr einen Mercedes AMG und kam laut Polizei ebenfalls aus England. Offenbar war den beiden "Rennfahrern" egal, dass sie auf der unfallträchtigen Strecke zwischen Höchstadt und Erlangen unterwegs waren. Laut Polizei überholten sie rechts, links oder auch in der Mitte und gefährdeten damit andere Verkehrsteilnehmer massiv.

Einer Streife der Erlanger Verkehrspolizei gelang es, den Golf-Fahrer anzuhalten, während der AMG-Fahrer davonraste. Eine Fahndung nach ihm blieb leider ohne Erfolg.

Der gestoppte Raser musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro bezahlen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Erst am Montag wurden in Berlin zwei Raser wegen Mordes verurteilt. Die beiden junge Männer haben bei einem illegalen Autorennen durch das Zentrum Berlins einen schweren Unfall verursacht, bei dem ein unbeteiligter Mann ums Leben kam.

obj