Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Erlangen

ERLANGEN - Bereits von Mittwoch auf Donnerstag hat sich in Erlangen ein Wohnungseinbruch ereignet.

Symbolfoto Einbruch Foto: dpa



Die betroffene Wohnung liegt in einem Mehrfamilienhaus zwischen der Münchener Straße und der Spinnereistraße. Der Täter drang gewaltsam in die Wohnung ein und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von 150 Euro. Ob und welche Gegenstände aus der Wohnung entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer (09 11) 21 12 33 33 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken wenden.

