Polizei sucht Zeugen: Handtaschen-Raub in Erlangen

57-Jährige war in Haagstraße unterwegs gewesen, als sich Täter von hinten näherte - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Am Montagabend wurde eine 57-Jährige in Erlangen das Opfer eines Räubers. Der Unbekannte näherte sich der Frau von hinten in der Haagstraße und entwendete deren Handtasche. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach dem Mann.

Die Frau war gegen 18 Uhr in der Haagstraße unterwegs und bemerkte "kurz vor der Ecke zur Bayreuther Straße hinter sich schnelle Schritte", wie die Polizei in der Mitteilung schrieb. Die 57-Jährige wurde von dem Unbekannten dann in den Rücken gestoßen.

Der Mann entwendete sogleich die Handtasche und ergriff die Flucht zurück in Richtung Haagstraße. In der Tasche befanden sich persönliche Dokumente und ein Portemonnaie samt Bargeld.

Es wurde folgende Täterbeschreibung herausgegeben:

Der Mann ist etwa 165 Zentimeter groß, um die 25 Jahre alt und trug eine grüne Jacke mit Kapuze und Fell.

Die Erlanger Kripo leitet die Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter 0911/2112-3333 melden.

