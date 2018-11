Porsche Cayenne war leichte Beute für Diebe in Rathsberg

"Keyless-go"-System öffnete Tätern die Tür

MARLOFSTEIN-RATHSBERG - In der Nacht zum Montag stahlen bislang Unbekannte ein hochwertiges Auto, einen Porsche Cayenne.

Der Besitzer des Porsche Cayenne stellte diesen gegen 22 Uhr vor dem Anwesen in Rathsberg in der Straße Eichenschlag ab. Als er am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr zu seinem Auto gehen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Er verständigte umgehend die Polizei.

Der Porsche Cayenne ist weiß und trägt das Kennzeichen ER-A 2220. Eine Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Das Auto ist mit einem sogenannten "keyless-go"- System ausgestattet. Somit konnten die Diebe das Auto starten, ohne den Schlüssel zu benötigen. Der Wert des Fahrzeugs beträgt etwa 45.000 Euro.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33.

Bei Fahrzeugen mit dem sogenannten "keyless-go"-System erfolgt das Öffnen und Starten des Fahrzeuges kontaktlos über Funkwellen. Die Täter greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in das Fahrzeug und können dies starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang Besitzern von Fahrzeugen, die mit diesem System ausgerüstet sind, Folgendes: Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einer verschlossenen Garage oder auf einem abgesperrten Grundstück. Legen Sie die Zündschlüssel nie ungeschützt in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Verwenden Sie bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs Hüllen oder Behältnisse, um das Funksignal abzuschirmen. So können beispielsweise Schlüsseletuis mit eingebauter Abschirmfolie oder Schlüsseltresore im Fachhandel erworben werden.

