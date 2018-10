Posaune in Heroldsberg gestohlen

An Bushaltestelle verschwunden _ Teures Instrument - 30.10.2018 18:31 Uhr

HEROLDSBERG - Bereits am Freitag, 19. Oktober, zwischen 8 Uhr und 9 Uhr, wurde an der Bushaltestelle in der Hauptstraße in Heroldsberg eine Posaune samt schwarzem Koffer entwendet.

Symbolbild: Posaune © colourbox.com



Ein 13-jähriger Schüler hatte diese beim Einsteigen in den Bus an der Bushaltestelle stehen lassen. Hier wurde das teure Blechblasinstrument im Wert von 1600 Euro durch einen unbekannten Täter entwendet.

Zur Tatzeit war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Eigene Ermittlungen des Schülers verliefen allesamt leider negativ.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Uttenreuth unter (0 91 31) 76 05 14 in Verbindung zu setzen.

en