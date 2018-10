Poser übernimmt in der U23 des HC Erlangen auf Rechtsaußen

Nach dem Wechsel von Maximilian Lux setzt die Drittliga-Mannschaft auf das Eigengewächs - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die U23 des HC Erlangen kommt in der dritten Liga nicht in Tritt. Gegen den TV Gelnhausen verlieren die Handballer mit 24:31. Aufpassen müssen sie, nicht unten rein zu rutschen. Auch Rechtsaußen Jonas Poser muss dabei nun kräftig mithelfen.

Ans neue Team, die U23 des HC Erlangen in der Dritten Liga, muss er sich noch gewöhnen, wenngleich er Trainer und Mitspieler ja schon seit einiger Zeit kennt... © Fotos:



Ein paar Bartstoppeln machen sich schon breit, das Gesicht wirkt dennoch jung. Von der Statur her wirkt Jonas Poser aber kein bisschen wie ein Jugendspieler, seine Schulter sind breit, die Beine athletisch. Natürlich ist er nicht groß, doch das muss er auf seiner Position auch gar nicht sein. Jonas Poser spielt Rechtsaußen. Flink geht es für ihn in jedem Spiel die Seitenlinie rauf und runter. Und nun tatsächlich: in jedem Spiel.

Auf seiner Position spielte zuvor Maximilian Lux, der jetzt nach Wetzlar gewechselt ist. In der Drittliga-Mannschaft müssen es nun Jonas Poser und Marvin Wunder richten

"Es ist komplett anders bei den Herren in der dritten Liga", sagt Poser. "Die Torhüter sind besser, da ist es schwieriger, meine Wurfquote von außen so zu halten wie in der A-Jugend." Auch die Gegenspieler sind besser. "Ich habe viele Eins-gegen-Eins-Duelle, insgesamt ist das Spiel schneller." Aus diesem Grund rechnete der 19-Jährige auch nicht damit, gleich zur Stammformation zu gehören, Lux war schließlich noch da. Als "zweiter Mann" in der U 23 Erfahrung sammeln und zudem in der U 21 spielen, das war der Plan.

Jetzt ist das anders. "Ich habe mich super mit Maxi verstanden und extrem viel von ihm lernen können. Er ist ein offener Spieler, der mir viele Ratschläge gegeben hat", sagt Poser, der jetzt auch spürt, "mehr Verantwortung" zu tragen. "Es ist ein geiles Gefühl, gleich anzufangen", sagt der Möhrendorfer. "Ich hoffe, dass ich in den nächsten Spielen weiter zeigen kann, dass ich zu Recht spiele." Gegen Gelnhausen ist das teilweise gelungen.

... fortan spielt Jonas Poser dort eine wichtigere Rolle. © Fotos:



Enttäuscht seien alle, "dass wir das, was wir letztes Jahr auf die Platte gebracht haben, jetzt nicht mehr bringen", sagt Poser. Das war auch gegen Gelnhausen zu sehen. Zwar hielten die Erlanger lange mit, führten zwischendurch sogar mit drei Toren, zum ersten Mal nach 20 Minuten (11:8). Vor allem Torhüter Philipp Walzik, der den erkrankten Michael Haßferter ersetzte, zeigte eine starke Leistung. Zur Pause führten dennoch die Gäste mit 14:13 (30.).

Im zweiten Durchgang blieb der HCE bis zum 22:24 dran (50.), dann verstrickten sich die Hausherren in Schiedsrichterdiskussionen und Zeitstrafen. Gelnhausen zog davon, die Partie war entschieden. An dem Abgang von Maximilian Lux aber lag es nicht. "Individuell fehlt er uns schon. Doch die Mannschaft muss damit klarkommen", sagt Trainer Tobias Wannenmacher. "Wir haben zwei Rechtsaußen, die in die Presche springen können und das sofort tun müssen." Im Blick behalten müsse man auch die U 21, in der Jonas Poser und Marwin Wunder auch auflaufen sollen.

Die dritte Mannschaft soll aufsteigen. Und die zweite eigentlich nur eines nicht: absteigen. Von einer erneuten Vizemeisterschaft will niemand sprechen. Das Problem aktuell für den Coach: Der Kader ist groß, das muss er moderieren. Auch fehle es am Trainingsfleiß aus dem Vorjahr. Drei Einheiten pro Woche beim HCE sind Pflicht, zwei zusätzliche sind möglich. Werden aktuell aber wohl nicht von allen genutzt — auch aus beruflichen Gründen. Soweit ist es bei Jonas Poser noch nicht. Der hat gerade sein International-Business-Studium in Nürnberg begonnen. Zeit für Handball bleibt trotzdem. Gerade jetzt.

HC Erlangen U23: Walzik, Rein; Hoffmanns 2, Wunder, Maidl 3/3, Bauer, Poser 2, Wagner 2, Walz, Schletterer, Banik, Gorpishin 1, Halota, Müller 7, Wenzel 2, Kellner 5.

Katharina Tontsch