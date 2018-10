Positive Abo-Zahlen bei Erlanger GVE-Konzerten

ERLANGEN - Viel hat sich im vergangenen Jahr beim GVE getan, seit Stephan Gerlinghaus im September 2017 als Geschäftsführer die Nachfolge von Volker Sellmann antrat. Die Erlanger Nachrichten sprachen mit Gerlinghaus in seinem Büro in der Luitpoldstraße.

Große Konzerte bietet der GVE in der Ladeshalle, wie hier Carl Orffs „Carmina Burana“. © Klaus-Dieter Schreiter



Strahlend und voller Tatkraft wirkt der schlanke, hochgewachsene Wahlbamberger und freut sich impulsiv: "58 neue Abos hat der GVE – Stand Ende September 2018 – verkauft! Das ist ein Zuwachs von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum September 2017."

Gerlinghaus hat zu den bestehenden Abo-Reihen noch ein "Flex-Abo" im Angebot hinzugefügt, mit welchem der Abonnent sich mit einem Nachlass von 20 Prozent auch kurzfristig Karten für drei Konzerte seiner Wahl sichern kann. Gerlinghaus freut sich auch hier über eine "Flut von Neuabos". Die ist dringend nötig, denn die sinkende Auslastung der Konzerte wäre dauerhaft für den größten und ältesten kulturellen Bürgerverein Erlangens so nicht tragbar gewesen. Zu knapp sind die finanziellen Ressourcen, die Kündigungen durch die immer gleichen Gründe wie Alter, Krankheit oder Tod. Das ist für den Verein in seiner Existenz bedrohlich. Handlungsbedarf war dringend angesagt. Auch für den Vorverkauf von Einzeltickets kann der GVE einen neuen Rekord verzeichnen. Der Online-Kartenverkauf war eine überfällige Weichenstellung diesbezüglich. Der Erfolg gibt dem technisch und dramaturgisch modernisierten Konzept recht.

Attraktives Hochglanz-Format

Das neue Saison-Programm 2018/19 hat mit seinem attraktiven Hochglanz-Format und den ansprechenden Informationen plus Zusatzartikeln zu den Künstlern bestens eingeschlagen. Immer wieder bekommt Gerlinghaus dafür Lob, ebenso für die Künstlerauswahl, unter denen sich hochkarätige Namen wie Steven Isserlis, Midori, Kathia Buniatishvili, Radu Lupu finden, um nur einige zu nennen.

Aber auch der eigene Blog bringt zusätzliches jüngeres Publikum in die GVE-Konzerte. Intensiv hat der GVE in den Schulen mit attraktiven, äußerst preisgünstigen Konditionen für Schüler geworben, Gespräche geführt, Programme verteilt.

Gerlinghaus hat als ehemals professioneller Cellist viele künstlerische Verbindungen und verfügt als langjährig erfahrener Geschäftsmann der Immobilienbranche zugleich über das wirtschaftliche "Know-how". Er ist ein vitaler "Macher", der menschlich gut ankommt, viele neue Kontakte für den Verein geknüpft hat in seinem ersten Amtsjahr.

Ganz wichtig ist für den weitgehend ehrenamtlich agierenden Verein die Akquise von weiteren Sponsoren. Der Hauptsponsor, die Sparkasse, hat weiterhin Unterstützung zugesagt. Neu hinzugekommen sind die Firma Engelhardt (Forchheim), die Stadtwerke Erlangen (ESTW) sowie die Geigenbaufirma Dinger. Ausgeweitet worden ist auch die Kooperation mit den Nürnberger/Erlanger Nachrichten über das ZAC-Modell mit dem Rabatt für Zeitungsabonnenten.

Mit Sektempfang

Nur so können auch neue Programmideen, wie etwa das in diesem Jahr erstmalig stattfindende Silvesterkonzert, riskiert, finanziert werden. Es gibt noch Karten für dieses Event am Jahresende mit Sektempfang, mit Musicalhighlights und Brahms-, Dvorak- und Johann Strauß-Evergreens. Das heitere Konzert zum Jahresausklang dauert – ganz normal – zwei Stunden, nämlich von 18 bis 20 Uhr. Danach kann im privaten Rahmen gefeiert werden.

Treue bewahrt der GVE dem Erlanger Druckhaus Haspel, wobei die Stadtwerke diese wegen dessen ökologisch vorbildlichen Material- und Maschineneinsatzes mittragen. Hier spart der GVE nicht, unterstützt den Einsatz der Erlanger Druckerei, auch, wenn die Kosten via Internet-Bestellungen (mit umwelt- und gesundheitsbelastenden hochgiftigen Materialien) günstiger wären. Finanziell und organisationstechnisch aufwändig war die Überholung des Steinway-Konzertflügels. Diese war – nach mehr als 25 Jahren – dringend nötig: Denn kein Pianist von Rang spielt auf einem technisch unzureichenden Flügel.

Der Cheftechniker der Firma Steinway in Hamburg, Georges Ammann, hat persönlich am klanglichen Outfit des Flügels gearbeitet. Ammann ist begleitender Konzerttechniker von Mitsuko Uchida, der international renommierten japanischen Mozart-Pianistin. Diese hat Gerlinghaus übrigens für die Konzertsaison 2019/20 für einen Soloabend gewinnen können. Der GVE-Flügel ist pünktlich zum Konzert mit der armenischen Pianistin Khatia Buniatishvili fertig und wird – so der Steinway-Cheftechniker – wieder "seine volle Konzertreife" erhalten.

Energie und Wissen

Es steckt viel Arbeit, Fleiß, Wohlwollen, Energie und Wissen in diesem GVE-Konzept, welches das Image des Kulturvereins für alle Altersklassen, für alle Bürgerinnen und Bürger Erlangens attraktiver machen will. Erlangen braucht einen solchen Verein, eine solche Initiative, um weiter eine interessante Stadt zu bleiben. Der GVE braucht nun Bürger und Politiker, die sich für dieses kulturelle Angebot einsetzen, interessieren.

SABINE KREIMENDAHL