Positive Bilanz der Erlanger Freibadsaison

Es war der beste Sommer seit Jahren - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Die Erlanger Bäderbetreiber sind zufrieden mit der diesjährigen Badesaison. Das bestätigen auch die Besucherzahlen.

An heißen Tagen im August war im Erlanger Freibad West in der Damaschkestraße immer viel los. Rund 108 000 Besucher strömten seit Mai in das frisch sanierte Schwimmbad. Das Wetter spielte meist mit, die Betreiber der Erlanger Schwimmbäder zeigen sich sehr zufrieden. © Edgar Pfrogner



Im Zeitraum Mai bis August 2017 kamen insgesamt rund 273 000 Besucher ins Röthelheimbad und Freibad West. Laut Matthias Batz, Abteilungsleiter für Bäderbetrieb der Erlanger Stadtwerke, war es der beste Sommer seit 2011: "Wir sind sehr zufrieden, das Wetter war auch recht gut."

Das frisch umgebaute Erlanger Westbad hat zwar mit rund 108 000 Besuchern im Vergleich zum Röthelheimbad mit rund 165 000 eine geringere Besucherzahl. Das liegt jedoch daran, dass beim Röthelheimbad auch die Besucher der Hannah-Stockbauer-Halle miteinbezogen sind. Lediglich im August lässt sich ein Vergleich ziehen, das Hallenbad war dann geschlossen.

Das Ergebnis: Es waren in beiden Bädern je rund 32 000 Besucher. Auch an den meist besuchten Tagen liegen die Zahlen nah beieinander. "Besser geht immer", so Batz, aber erst einmal ist er froh, dass das neue Westbad gut angenommen wird: "Wir haben durchweg positive Resonanz erhalten."

Im Lauf des Sommers wurden weitere Bänke, Mülleimer, Blumenkästen und Sonnenschirme installiert. Kleinere Nachbesserungen werden derzeit noch vorgenommen, "doch davon bekommen die Besucher nichts mit."

Das Röthelheimbad ist offiziell bis zum 15. September geöffnet — "doch bei schönem Wetter ist das variabel", so Batz. Im Westbad endet die Badesaison endgültig am 10. September. Dann ist eine Woche Zeit für den Übergang zum Hallenbadbetrieb. Ab 18. September ist die Halle für Schulen geöffnet, bevor sie am 22. September offiziell eröffnet wird.

Dazu ist ein "Candle-Light-Schwimmen" geplant. 200 Besucher ab 18 Jahren können von 19 bis 21 Uhr das Hallenbad vor allen anderen testen, es spielt das Kammerorchester "KlangLust". Der Eintritt kostet vier Euro, Karten gibt es an der Kasse des Westbades.

rev