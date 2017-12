Harmonische Beleuchtung, besinnliche Musik und tiefsinnige Texte: Beim Nachtklang-Konzert in der Kirche St. Kunigunde in Uttenreuth wurden die gut 1000 Zuhörer auf Weihnachten eingestimmt.

Eifrig am Üben ist der Posaunenchor Erlangen samt Leitung Susanne Hartwich-Düfel. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist Hochbetrieb bei den Blechbläsern.An Weihnachten spielen sie natürlich besonders gerne.

Es ging heiß her: Das Weihnachtsfest und Wintersonnenwendfeuer der Abenteuerspielplätze "Die Scheune" und "Am Anger" Büchenbach und Erlangen war ein großes Spektakel für Jung und Alt. Man konnte sich an vielen Feuern wärmen, leckeres Essen genießen und sich zusammen auf das Fest einstimmen.