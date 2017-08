Preis fürs Gymnasium Eckental

Schule wurde für ihren Beitrag zu "Neuer Lernkultur"gewürdigt Förderung begabter Schüler - vor 2 Stunden

ECKENTAL - Die Vereinigten Raiffeisenbanken haben im Schuljahr zum zehnten Mal den Förderpreis "Neue Lernkultur" ausgelobt. Der Preis, mit 5000 Euro dotiert, wurde nun im Rahmen einer kleinen Feier in Forchheim an die Sieger verliehen. Gewinner ist das Gymnasium Eckental.

Jurymitglieder und Gewinner-Schulen des von den Vereinigtern Raiffeisenbanken ausgelobten Preises „Neue Lernkultur“ auf einen Blick. © Rolf Riedel



Jurymitglieder und Gewinner-Schulen des von den Vereinigtern Raiffeisenbanken ausgelobten Preises „Neue Lernkultur“ auf einen Blick. Foto: Rolf Riedel



"Mit diesem Preis" so erklärte Direktor Rainer Lang, "möchten die Vereinigten Raiffeisenbanken Lernmöglichkeiten außerhalb oder am Rande des Lehrplans fördern, die im traditionellen Schulbetrieb nicht vorgesehen, bzw. nicht finanziert werden können". Es ist geplant den Förderpreis auch für das Schuljahr 2017/18 wieder auszuschreiben.

Lang appellierte an die Schulen, sich wieder zu bewerben und nicht enttäuscht zu sein, falls sie bisher nur mit einer Teilnahme-Urkunde nach Hause gehen konnten.

Die Vergabe des mit 5000 Euro dotierten Preises ist der Jury nicht leicht gefallen, sagte Lang.Die prämierten Projekte wurden von den vier Preisträgerschulen kurz vorgestellt. Auf den ersten Platz, der mit einem Preisgeld von 2000 Euro belohnt wurde, kam das Gymnasium Eckental mit dem Projekt "TalentEck – Begabtenförderung am Gymnasium Eckental". 20 Schüler in den Jahrgangsstufen 6 – 10 arbeiteten über mehrere Jahre einmal in der Woche am Nachmittag in Kleingruppen an unterschiedlichen Themen. Der Unterschied zu anderen Fördermaßnahmen lag daran, dass bereits seit sechs Jahren Schüler gefördert werden, die besonders leistungsfähig sind. Das Projekt stand unter der Leitung von Andrea Felser-Friedrich.

Der zweite Platz ging mit 1500 Euro an die Martin-Grundschule Forchheim. Die Forchheimer Schule erhielt die Auszeichnung für das Projekt "Theater und Musical".

Den mit 1000 Euro dotierten dritten Platz belegte das Herder-Gymnasium Forchheim mit dem Projekt "Lernen mit Pfiff", ein Motivationskurs.

ROLF RIEDEL