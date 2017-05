Prinzen-Sänger Krumbiegel über Shit-Storms und Zivilcourage

Musiker gab vor Auftritt in Erlangen den EN ein Interview - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Am Dienstag haben "Die Prinzen" ein umjubeltes Konzert in der Neustädter Kirche gegeben (Besprechung folgt). Wir haben uns vor dem Auftritt mit Sebastian Krumbiegel — der vor kurzem das Buch "Courage zeigen" veröffentlicht hat — getroffen und über Zivilcourage und den Mut zum Dialog gesprochen.

„Klar wollen wir alle gelobt und gestreichelt werden“: Sänger Sebastian Krumbiegel auf der Terrasse des Bayerischen Hofs. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Ich finde es gut, wenn mich Arschlöcher scheiße finden." Sebastian Krumbiegel schmunzelt ein wenig, als er im Gespräch den Lieblingssatz aus seinem vor kurzem erschienenen Buch "Courage zeigen" (Güterloher Verlagshaus, 224 Seiten, 19,99 Euro) zitiert. Der Mitbegründer der Pop-Formation "Die Prinzen" hat in der Vergangenheit nicht immer nur Lob und Ehrungen bekommen, sondern auch viel einstecken müssen. Denn seit Jahren engagiert er sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und soziale Ungerechtigkeiten.

So hat er beispielsweise vor zwei Jahrzehnten in seiner Heimatstadt das Festival "Leipzig — Courage zeigen" als Reaktion auf einen Aufmarsch von Rechtsradikalen am Völkerschlachtdenkmal mit ins Leben gerufen. "Von Anfang an habe ich versucht, die Bühne, die ich habe, dafür zu nutzen, eine Haltung zu transportieren, meine Meinung zu sagen, auch wenn sie nicht immer jeder hören will." Da gibt es eben schon Mal massive Bedrohungen und Shit-Storms im Internet.

Vor seinem Auftritt in der Neustädter Kirche sitzt er auf der Terrasse seines Hotels bei einer kühlen Apfelsaftschorle und berichtet vom "dicken Fell", das er sich im Lauf der Jahre zugelegt hat. "Klar wollen wir alle gelobt und gestreichelt werden, aber ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich nicht die Dinge machen würde, die ich eben mache".

Ihm gehe es aber nicht darum, Antworten zu präsentieren oder anderen das Leben zu erklären. Vielmehr möchte er unbequeme Fragen stellen. Bei allen Gräben, die bereits in der Gesellschaft existieren, ist es ihm aber stets wichtig, im Dialog zu bleiben.

Zur Kirche hat er immer noch eine enge Beziehung — obwohl er mittlerweile "aus sehr privaten Gründen" ausgetreten ist. Als ehemaliges Mitglied des Thomanerchors haben die unzähligen Bibeltexte, die er als Kind und Jugendlicher sang, eben "jede Menge Spuren hinterlassen". Krumbiegel: "Bachs Oratorien kann ich heute noch komplett auswendig." Zudem hat er gerade in Leipzig miterlebt, wie wichtig die Kirche als Motor für das Ende der DDR war.

Die aktuelle Tournee durch Kirchen empfindet er deshalb ein wenig als ein "Heimkommen". Doch schon bald warten wieder ganz andere Auftrittsorte auf Krumbiegel. Besonders freut er sich, in einigen Tagen als Gast bei Udo Lindenberg in der Berliner Waldbühne dabei zu sein. Ein Kollege, der übrigens über Krumbiegel sagt: "Er ist ein Typ, der Musik nicht nur als Trallalala-Entertainment versteht, der was zu sagen hat, das auch immer wieder tut, auch wenn er damit gelegentlich immer mal gut aneckt."

S. MÖSSLER-RADEMACHER