Projekttag für sicheren Schulweg in Erlangen

ERLANGEN - Erstmalig fand am Christian-Ernst-Gymnasium (CEG) ein Fahrradprojekttag statt. Rund 100 Fünftklässler arbeiteten vier Stunden lang an ihrer Fahrsicherheit.

Fahrradprojekttag des CEG: An zehn Stationen konnten die Schüler ihre Fahrsicherheit testen. Dabei mussten sie unter anderem auch holpriges Gelände meistern. © Foto: Martin Huth



"Die mit Abstand meisten Schulwegunfälle in Deutschland passieren auf dem Rad. Da muss das CEG als Fahrradgymnasium natürlich aktiv werden", sagt Sportlehrer Martin Huth. Inspiriert durch eine Fortbildung des "Bikepool Bayern" hat er das Projekt ins Leben gerufen und organisiert: Die oft noch ortsfremden Fünftklässler des Gymnasiums sollen von nun an jährlich auf ihren neuen Schulweg vorbereitet werden. Das CEG greift damit ein Problem auf, das sonst in kaum einem anderen Gymnasium Beachtung findet.

Zehn Stationen können die Schüler auf dem Pausenhof absolvieren, um ihre Fahrsicherheit unter Beweis zu stellen. Unter anderem müssen sie Bordsteine überwinden, holpriges Gelände meistern und beim "Schneckenrennen" möglichst langsam abschneiden. Aber auch Multitasking-Übungen auf dem Fahrrad gehören dazu: "Wir sagen den Schülern natürlich, dass sie sich im Straßenverkehr niemals ablenken sollten. Aber besser, sie probieren es in einem sicheren Umfeld aus", so Huth.

Neben dem praktischen Teil sind auch drei Polizisten aus Erlangen anwesend, um die Schüler über Verkehrsregeln aufzuklären. "Viele haben schon wieder verdrängt, was sie beim Fahrradführerschein gelernt haben", meint Frank Weidner, Fahrradstreife der Erlanger Polizei. Bei der Führung einer Gruppe will er gerade die Benutzung der Radwege erläutern, da kommt ihm ein junger Mann auf dem Fahrrad entgegen gebraust — in der Hand ein Handy. "Das kostet normalerweise 55 Euro. Beim nächsten Mal sind sie dran", ermahnt ihn Weidner. Das werden die Schüler so schnell nicht vergessen.

Um die Fünftklässler so kurz vor den Sommerferien nochmal anzuspornen, führen Fahrradkiste und Freilauf direkt vor Ort kostenlose Reparaturen durch — einen Ladengutschein im Wert von fünf Euro gibt es sogar noch obendrauf.

