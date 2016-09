Die 540. Eltersdorfer Egidienkirchweih hat auch in diesem Jahr wieder mehrere tausend Besucher in den Vorort gelockt. Einer der Höhepunkte ist der traditionelle Kirchweihumzug durch den Ort gewesen, an dem knapp 50 Themenwagen und Fußgruppen sowie drei Kapellen teilgenommen haben.

Steine in jedweder Form gab es am Sonntag beim internationalen Mineralien-, Fossilien- und Edelsteintag im Erlanger Redoutensaal zu bewundern. Von morgens an drängten sich die Börsenbesucher an den Ständen, fachsimpelten mit den Ausstellern und erlagen nicht selten dem Reiz eines Kristalls, sei er rosig durchflochten, natürlich oder in Edelmetall gefasst.