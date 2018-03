Prüfung bei 17 Grad im Kollegienhaus in Erlangen

Offenbar auch Heizungsprobleme in GBW-Wohnanlage - 03.03.2018 17:00 Uhr

ERLANGEN - Je länger die Kälte andauert, desto mehr Abonnenten wenden sich mit ihrem Ärger über nicht funktionierende Heizkörper an diese Redaktion. So berichtete ein Leser von "miserablen Bedingungen bei Staatsexamensprüfungen" im Erlanger Kollegienhaus an der Universitätsstraße.

Das Kollegienhaus: Eine Uni-Sprecherin verweist in Zusammenhang mit dem jüngsten Temperaturproblem auf das Alter der Heiz- und Lüftungsanlage. Foto: Ulrich Schuster



Der Verfasser schreibt in seiner E-Mail: "Die Räume sind dabei so kalt, dass die Studierenden die Prüfungen mit Jacken, teilweise auch Handschuhen und Mützen schreiben (...)"

Das Schreiben ging am Montag bei den EN ein, und am Dienstag zeigte ein Vor-Ort-Termin in einem für die Tests genutzten Hörsäle: Es war kuschelig warm. Der Hausmeister beteuerte mehrmals, dass er die Räume vor allen stattgefundenen Prüfungen kontrolliert und es weder Probleme mit der Heizung noch Beschwerden von Seiten der Studierenden gegeben habe; die an diesem Vormittag anwesende Mitarbeiterin des Prüfungsamtes wollte sich indes nicht zur Sache äußern.

Eine Nachfrage bei der Pressestelle der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) ergab jedoch: Am 23. Februar war es tatsächlich zu einer Panne gekommen. Drei oder vier Studierende, die ab acht Uhr schriftliche Staatsexamensprüfungen für Lehramtsstudiengänge in einem Hörsaal schrieben, klagten über zu große Kälte - und setzten sich dann in den vorderen Bereich. Messungen im hinteren Teil des Hörsaals zeigten daraufhin 17 Grad, "obwohl die Heizung auf 21 Grad eingestellt war", wie die Uni-Pressestelle mitteilte. Als mögliche Gründe nannte eine Sprecherin "das Alter der Heiz- und Lüftungsanlage im Kollegienhaus, die Größe des Hörsaals sowie das ständige Öffnen und Schließen der Tür durch die eintreffenden Studierenden". Die Probleme mit der Heizung sind behoben, die Prüfungen gehen am 12. März weiter.

Bis zum gestrigen Redaktionsschluss nicht behoben waren offenbar Probleme in einer GBW-Wohnanlage an der Marienbader Straße. "Die Heizung wird gerade lauwarm und Warmwasser fließt auch nicht", schilderte eine Betroffene. Die Mieterin führt die Ausfälle auf die in ihrem Gebäudekomplex laufenden Umbaumaßnahmen zurück, der zuständige Hausmeister war zur Klärung für die EN am Freitag nicht zu erreichen.

Der Geschäftsführer des Vereins Deutscher Mieterbund (DMB) Nürnberg und Umgebung, Gunther Geiler, rät Mietern, in Fällen, in denen Vermieter bei einem Heizungsausfall nicht ausreichend und schnell genug handeln, sich mit Nachbarn an den Vermieter zu wenden und auf mögliche Mietminderungen hinzuweisen. "Wenn sich viele beschweren hat das meist mehr Wirkung als bei einem einzigen Anruf." Bewohner müssen ihre Wohnung auf mindestens 20 Grad heizen können.

