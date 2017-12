Prügel am frühen Samstagmorgen

Unbekannter verletzt Spardorfer - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Prügel am Samstagmorgen: Gegen 1 Uhr sind sich am Hugenottenplatz zwei Männer in die Haare geraten.

Polizei/Blaulicht Foto: NN-Archiv



Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang noch Unbekannter einen 22-Jähriger aus Spardorf attackiert. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter Telefon (09131) 760114 mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

