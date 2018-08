PTBS-Assistenzhunde verändern Leben

Der Alltag mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ist schwer — Luzifer hilft, ihn erträglicher zu machen - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) sind auf Hilfe angewiesen, um im Alltag zurechtzukommen. Assistenzhunde können diese Hilfe leisten — sind jedoch kaum verbreitet: Luzifer aus Erlangen ist einer der wenigen PTBS-Hunde in Deutschland.

PTBS-Assistenzhund Lucifer. Foto: Wolfgang Sauter © Wolfgang Sauter



Wenn Sabine ohne Assistenzhund unterwegs ist, überkommt sie oft die Panik: Die Erlangerin beginnt zu hyperventilieren, alles um sie herum verschwimmt und schmerzliche Erinnerungen spielen sich in ihrem Kopf ab. Durch Gewalt und Missbrauch im Kindesalter leidet Sabine unter PTBS, Borderline, Sozialphobie und Dissoziationen. Diese Krankheiten machen es ihr nahezu unmöglich, das Haus ohne Hilfe zu verlassen: Zu groß ist die "Angst vor der Angst", vor abschätzigen Blicken, Menschenmassen, Reizüberflutung und daraus folgenden Zusammenbrüchen. Seit 20 Jahren versucht Sabine nun schon, die Symptome der Krankheiten zu bekämpfen – psychiatrische Behandlungen mit Medikamenten und zahlreiche Therapien blieben jedoch alle mehr oder weniger erfolglos: Nichts gab ihr die psychische Stabilität, mit der sie sich ihrem Trauma entgegenstellen konnte. Als Folge zog sich Sabine komplett zurück und verließ jahrelang kaum noch ihr Haus. Die Angstspirale erschien ausweglos – bis der Assistenzhund Luzifer in ihr Leben kam.

Luzifer ist ein Mischlingshund (Golden Retriever und Pinscher), zwei Jahre alt und ungefähr einen halben Meter groß. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Fliegenfänger, ziemlich verfressen und ab und zu auch mal frech — eben ein Hund mit lebendigem, selbstbewusstem und liebevollem Charakter. Wenn er aber als Assistenzhund gebraucht wird, ist auf Luzifer Verlass: In der Öffentlichkeit gibt er Sabine das Gefühl von Halt und Sicherheit, er kann Panikanfälle verhindern und sie im Zweifelsfall wieder beruhigen.

Der vierbeinige Freu(n)d hat in einigen Monaten erreicht, was davor unmöglich schien: "Er gibt mir die Motivation und den Mut, wieder rauszugehen und Leute anzusprechen. Durch Luzifer erlebe ich wieder etwas", erzählt Sabine.

Seit einem halben Jahr ist Luzifer in der Ausbildung zum Assistenzhund. Dazu gehören Aufgaben wie den Rücken decken, Leute fernhalten und Paniksituationen abblocken: Wenn zum Beispiel ein Fahrradfahrer rücksichtslos eng an Sabine vorbeifährt, springt Luzifer an ihr hoch und lenkt sie ab. Zur Beruhigung geht der Hund dann in den "Safe", stellt sich zwischen Sabines Beine und vermittelt Ruhe und Zuneigung. Dadurch verhindert er täglich zahlreiche Anfälle, die sonst meist in Zusammenbruch und Krankenhausaufenthalt enden würden.

Bei den Übungen mit Luzifer wird Sabine lediglich von ihrem Freund Johannes unterstützt, denn professionelle Hilfe wäre viel zu teuer: Die Ausbildung von PTBS-Assistenzhunden durch qualifizierte Trainer kostet bis zu 24 000 Euro — und die deutschen Krankenkassen übernehmen keinen Cent. Dabei ist ihre positive Wirkung längst bewiesen: Sie stärken das Wohlbefinden und Selbstbewusstsein, geben dem Alltag wieder Struktur und helfen bei der Auseinandersetzung mit dem Trauma. "Durch Luzifer muss ich für mich und meine Krankheiten einstehen. Das gibt mir die Kraft, sie zu bekämpfen", sagt Sabine.

Die Arbeit als PTBS-Hund ist für Luzifer hart und anstrengend — deshalb ist es wichtig, solche Hunde im Alltag nicht abzulenken. Zahlreiche Aufnäher auf der roten Weste weisen darauf hin, den Vierbeiner nicht zu streicheln und ihn als Assistenzhund zu tolerieren. Doch trotz aller Hinweise sind die Barrieren im Alltag groß: Einige Läden sind für Sabine immer noch unzugänglich, weil Luzifer draußen bleiben muss.

Vielen Leuten, aber auch den Krankenkassen fehlt das Verständnis für Assistenzhunde, sobald der Halter nicht gerade an einer Sehbehinderung leidet. Dabei steht es sogar auf der Hundeweste: Nicht jede Behinderung ist sichtbar.

WOLFGANG SAUTER