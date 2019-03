Pub-Konzert in Nürnberg: Fiddler’s Green rockt

NÜRNBERG - Bei einem Pub-Konzert in Nürnberg haben die Erlanger Folk-Rocker "Fiddler’s Green" ihr neues Album "Heyday" vorgestellt.

Kleine Bühne, super Stimmung: Fiddler's Green beim Pub-Konzert im O'Shea's. © RAINER WINDHORST



Seit fast 30 Jahren haben sie eine Mission: "Irish Speedfolk" populär zu machen. Die Mischung aus Folk, Ska, Punk, Reggae und Rock kommt überall bestens an. Die Musiker um Sänger Ralf "Albi" Albers spielen seit Jahren in großen Hallen und als Headliner bei Festivals. Nun hat die Erlanger Band bei einem Pub-Konzert im Nürnberger "O’Shea’s" die neue CD "Heyday" vorgestellt.

Gemeinsam mit Produzent Jörg Umbreit (u.a. In Extremo) haben die Musiker 15 Songs festgehalten, die sich einerseits typisch nach den Fiddlers anhören, andererseits mit teilweise ungewohnter Rock-Wucht daher kommen. "Ich finde, Heyday klingt insgesamt vielleicht ein bisschen moderner", erklärt Gitarrist Pat Prziwara.

Wieder live in der Region ist die Band am 26. April 2019 im Nürnberger Löwensaal zu erleben. Im Sommer folgt ein weiteres Highlight: Das von "Fiddler’s Green" mitveranstaltete Festival "Shamrock Castle" auf Schloss Jägersburg in Bammersdorf bei Forchheim. Mit den Folk-Rockern stehen am 12. und 13. Juli diesmal unter anderen "Bodh’aktan" aus Kanada, "Firkin" aus Ungarn, "Folkamiseria" aus Italien und "La Boum" auf der Bühne.

