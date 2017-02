Am Montagabend stellte Max Giesinger in Erlangen sein neues Album "Der Junge, der rennt" vor. Im E-Werk spielte er vor einem ausverkauften großen Saal.

Wie Integration durch Sport gelingen kann, hat am Samstag der Mädchen-Hallencup in der Erlanger Mönauschule gezeigt. 30 Teams maßen sich am Samstag in dem vom "BisS"-Projekt organisierten Fußballturnier in zwei Altersklassen und Ligen.