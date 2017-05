QR-Codes für Briefwähler in Erlangen werden überprüft

Bei der Zusendung der Briefwahlunterlagen für die Bürgerentscheide gab es vereinzelt technische Probleme - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Wahlamt der Stadt nimmt mögliche Probleme mit dem sogenannten QR-Code für Briefwahlunterlagen sehr ernst. So sollen bis zur Wahl des Bundestags im September alle möglichen Probleme ausgeschaltet werden.

Briefwahlunterlagen werden ausgezählt: In Erlangen beantragten bei den beiden Bürgerentscheiden 870 Bürgerinnen und Bürger mit einem QR-Code die Unterlagen. Vereinzelt gab es dabei technische Probleme. © Sebastian Gollnow/dpa



Den Anstoß für diese Überprüfung des QR-Codes hatte ein besorgter Bürger gegeben, dem gleich vier Leute bekannt sind, die Briefwahlunterlagen für die beiden Bürgerbegehren am 7. Mai per QR-Code auf dem Smartphone angefordert hatten, aber nicht bekamen. "Zwar waren alle Daten auf der Internetseite ausgefüllt", sagt der Bürger, der der Redaktion namentlich bekannt ist, der aber nicht möchte, dass sein Name in der Zeitung steht. "Aber es gab keinerlei Hinweise darauf, dass die Übertragung gescheitert ist."

Martin Holzinger, Leiter des Wahlamts bei der Stadt, nimmt solche Aussagen sehr ernst. "Wir haben einen beanstandeten QR-Code selbst getestet, aber keine Fehler festgestellt". Dennoch hat das Wahlamt die für die Verbreitung der QR-Codes für Wahlen zuständigen Firmen kontaktiert und selbst weitere Tests durchgeführt. "Denn", sagt Holzinger, "wenn im September der Bundestag gewählt wird, darf es keinen Fehler geben. Notfalls ziehen wir den QR-Code auch aus dem Verkehr."

Auch bei der zuständigen Firma "komuna GmbH EDV-Beratung" in Altdorf bei Landshut werden zurzeit QR-Codes aus Erlangen getestet und geprüft. Nach Auskunft der Firma sind die QR-Codes für die jeweiligen Briefwahlunterlagen personalisiert. Die Daten sind also in dem QR-Code (QR steht für "Quick Response", schnelle Antwort) enthalten und werden automatisch nach der Weiterleitung auf die Internetseite in das Formular für die Briefwahlen eingetragen. Die Tests sind aber noch nicht ganz abgeschlossen.

Immerhin hatten sich für die Bürgerentscheide insgesamt 5138 Bürgerinnen und Bürger für die Abgabe ihrer Stimmen per Briefwahl online gemeldet, 870 davon nutzten den QR-Code. Bei diesen 870 habe es keine Ausfälle des Systems und auch keine Beschwerden gegeben, heißt es aus dem städtischen Wahlamt.

Der besorgte Bürger hatte vorsorglich Widerspruch gegen die Wahl zu den beiden Bürgerentscheiden eingelegt. Einschränkend hatte er hinzugefügt: "Sollte das der einzige Weg sein, dass die Ursache geklärt wird, bleibt wohl keine andere Möglichkeit". Wie Amtsleiter Martin Holzinger erklärt, sei es möglich, bei der Regierung von Mittelfranken Widerspruch einzulegen. Die Ergebnisse der Bürgerentscheide hätten im Übrigen aber die gleiche Wirkung wie ein Beschluss des Stadtrats.

Nun zweifelt sogar der besorgte Bürger nicht an, dass die Bürgerentscheide genauso ausgegangen wären, wenn die vier Wähler ihre Stimme abgegeben hätten. "Mir geht es nur darum, dass so etwas wie mit dem fehlerhaften Weiterleiten des QR-Codes in Zukunft nicht mehr passieren darf", sagt er.

EGBERT M. REINHOLD