Alarm in Eltersdorf: Auf einem alten Industriegelände im Erlanger Süden haben Unbekannte am Sonntagabend ein Feuer gelegt. Als die Feuerwehren eintrafen, brannte es im Erdgeschoss lichterloh. Es waren offenbar Matratzen und Müll, der angezündet worden war. Die Rauchentwicklung war erheblich, der Qualm zog durch das ganze Gebäude, an dem sämtliche Scheiben zerschlagen waren. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff, ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. © Klaus-Dieter Schreiter

